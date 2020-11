La défense des Seahawks pourrait être leur perte

La NFL a atteint le niveau intermédiaire de la saison 2020, et il y a à l’improviste un blocage au sommet de la NFC.Avec des pertes pour les Seahawks de Seattle, les Buccaneers de Tampa Bay et les Cardinals de l’Arizona, il y a actuellement six groupes qui peut être à l’intérieur d’un sport de tête (6-2) au sein de la convention. Au sein de l’AFC, les Chiefs 8-1 du Kansas Metropolis, en raison du quart-arrière vedette Patrick Mahomes, semblent se démarquer en tant que haut équipage de leur convention par une marge confortable. Et Mahomes à l’improviste pourrait s’avérer être le favori pour remporter son deuxième prix MVP.- – – TAKEAWAYS: 32 numéros que nous avons réalisés à partir de la semaine 9 de la saison 2020 de la NFL COWBOYS DE AFTER STEELERS ‘COMEBACK: « Il n’y a personne Les gagnants et les perdants de la semaine 9 sont en liste dans NFLL.WINNERSParity au sommet du NFCParce que les Buccaneers, les Seahawks et les Cardinals se sont égarés et que les Bay Packers et New Orleans Saints inexpérimentés ont reçu, il y a à l’improviste un blocage au sommet du NFC. Cela unit ce qui pourrait être une course exaltante pour la tête de série n ° 1 dans la seconde moitié de la saison. Tous ces groupes ont à la fois 5 ou 6 victoires et deux ou trois défaites. Les Rams de Los Angeles, qui étaient sur leur semaine de congé, sont également dans la moissonneuse-batteuse à 5-3.Résultat d’ajustements au format des séries éliminatoires, seule la tête de série la plus élevée de chaque convention profitera d’un bye. Rendant cela beaucoup plus salivant pour les adeptes du football, chacun de ces groupes a un quart-arrière qui peut éblouir et prendre en charge les jeux vidéo lorsqu’il est connu sous le nom. À des facteurs totalement différents à ce stade cette saison, chaque équipe semblait préférer qu’elle soit probablement la plus efficace de la convention. Et avec le panorama si large ouvert, il devrait y avoir un plus grand sentiment d’urgence car la saison avance.QB avenir à Miami et en ArizonaBien que les Dolphins de Miami aient battu les Cardinals dans un sport exaltant 34-31, chaque groupe doit se sentir optimiste sur ce qu’ils ont remarqué de leurs jeunes quarts. Le début de la deuxième profession de la recrue des dauphins Tua Tagovailoa a répondu à de nombreuses questions qui se sont posées lors de sa première. Il a présenté la mobilité, effaçant toute considération de ses dommages vitaux à la hanche subis en Alabama. Il a démontré qu’il pouvait faire des lancers lorsqu’il était rincé de la poche. Plus important encore, il a confirmé qu’il pouvait mettre le sport dans ses paumes et faire des performances lorsque les dauphins voulaient qu’il agisse. Tagovailoa a complété 20 sur 28 pour 248 verges avec deux scores. Entre-temps, Murray a continué à devenir l’un des quarts-arrière à double menace nuisibles essentiels de votre NFL complète. Il est devenu le principal participant dans le passé historique de la ligue pour lancer 275 verges ou plus avec trois touchés par la passe, tout en incluant 100 verges ou plus pour excès de vitesse avec pas moins d’une cote de vitesse. En réalité, c’est l’appel de jeu conservateur tard dans le sport qui a conduit à un but raté de Zane Gonzalez de 49 verges et à la perte des Cardinals.Patrick Mahomes Alors que tout le monde parlait du quart-arrière des Seahawks Russell Wilson et du quart-arrière des Packers Aaron Rodgers au début du MVP. course, le passeur des Chiefs Patrick Mahomes a conservé une victoire de 33-31 contre les Panthers de la Caroline. Mahomes a réalisé 30 de 45 tentatives pour 372 verges et 4 touchés. Il a maintenant lancé 9 touchés dans ses deux derniers jeux vidéo et a un rapport touché / interception de 25: 1. Il a également grandi pour devenir le plus rapide de l’histoire de la NFL à atteindre 100 touchés, le faisant dans 40 jeux vidéo professionnels, 4 de moins que la légende de Miami Dolphin et l’ancien détenteur du rapport Dan Marino. Mahomes en est tout simplement à ses troisièmes 12 mois en tant que partant de Kansas Metropolis, a les champions en titre du Tremendous Bowl assis à 8-1 et pourrait également être sur le tempo afin d’ajouter son deuxième prix MVP après cette saison. les jeux vidéo au début des jeux vidéo de dimanche ont cependant chuté dimanche dans une défaite 44-34 contre les paiements de Buffalo. Et pour les Seahawks, qui étaient apparus comme l’un des nombreux prétendants de la NFL, il s’est avéré clair que leur défaut mortel pourrait éventuellement être une protection qui ne fait que céder beaucoup trop de mètres et de performances massives. Les 44 facteurs étaient essentiellement les plus qu’un équipage de Seattle dirigé par Pete Carroll ait jamais permis. «Donc hors de caractère dans tout le conseil», a déclaré Carroll après le sport. «Je ne nous reconnais même pas.» Le quart-arrière de Buffalo Josh Allen est parti avec une efficacité ultra-efficace, terminant 31 des 38 passes pour 415 verges et 4 touchés entiers. Les Seahawks abandonnent actuellement une médiane de 30,4 facteurs par sport, les classant dans le quart arrière de la NFL. Bien qu’ils aient généré sept sacs contre Buffalo, leur précipitation de mouvement avait été incohérente. Aucun secondaire différent au sein de la NFL n’a permis de verges supplémentaires par la passe (2897). Et alors que Wilson a été très spectaculaire, la protection qui fuit de Seattle place simplement une pression excessive sur ses adversaires pour surpasser ses adversaires. Alors que les Seahawks (6-2) ont été capables de gérer jusqu’à ce point cette saison, alors que les concurrents se resserrent et qu’ils font face à des adversaires plus durables au cas où ils atteindraient les séries éliminatoires, ce rythme pourrait également être insoutenable.BuccaneersTampa Bay semblait complètement sans vie. dans une défaite de 38-3 contre les Saints, rivaux du sud de la NFC. La Nouvelle-Orléans a balayé les Buccaneers, ce qui pourrait s’avérer crucial dans le classement des séries éliminatoires. C’était aussi essentiellement le manque le plus déséquilibré de la profession légendaire du quart-arrière Tom Brady.La ligne offensive de la Nouvelle-Orléans a complètement dominé la ruée vers les mouvements généralement perturbateurs de Tampa Bay, laissant au quart-arrière des Saints Drew Brees suffisamment de temps pour rechercher des cibles ouvertes. Surtout, Brady et l’infraction Bucs semblaient totalement décousus, sortant de leurs 4 premières possessions, uniquement pour être adoptés dans le cinquième par une interception. Brady a terminé le sport avec 209 verges, aucun touché et trois interceptions et a eu des choix déconcertants. Tampa Bay a lancé le ballon simplement 4 fois. Les Buccaneers voudront effacer celui-ci de leur réminiscence, mais les accidents au récepteur sont simplement l’une des nombreuses considérations de l’équipage.La chance des Chargers de Los Angeles Vous devez vraiment ressentir pour les adeptes des Chargers. Un jour où le quart recrue Justin Herbert a battu le rapport de Cam Newton pour de nombreux verges par la passe via les sept premiers départs d’une recrue, les Chargers sont de nouveau tombés dans un style déchirant face aux Raiders de Las Vegas. Sur le jeu ultime du sport, les Chargers semblaient avoir un atterrissage gagnant, mais une inversion de la relecture a confirmé que la finition serrée de Donald Parham a fait basculer ce qui aurait été une prise d’atterrissage en tombant sur le gazon. Ils se sont égarés, 31-26, Los Angeles a maintenant 2-6, et jamais seulement leurs pertes ne se sont produites pratiquement universellement selon des méthodes dévastatrices, les défaites se sont toutes accompagnées d’un déficit d’un score avec une marge médiane de 4 facteurs. Lorsque les causes de la tendance, le délinquant en chef doit être une protection qui a été une déception tout au long des tronçons essentiels. Tôt ou tard, la chance des Chargers semble certaine pour une correction, mais il essaie de plus en plus comme ça pourrait peut-être être trop tard si cela se produisait de quelque manière que ce soit.Denver Broncos commence progressivement Il y a beaucoup de blâme pour les 34 de l’équipage. -27 défaite contre les Falcons d’Atlanta, mais un début progressif – une fois de plus – était une quantité excessive à battre. La première fois que Denver est passée dans la zone violette à l’attaque est arrivée avec 4:10 à jouer dans le sport. La protection a commencé le sport en laissant Atlanta convertir six des huit troisièmes essais. Alors que les Broncos ont battu les Falcons 21-7 au quatrième quart, c’est leur déficit de 17 points à la mi-temps qui a sombré dans leurs espoirs de succès. Au moment où Lock et l’infraction de Denver se sont réveillés, il était trop tard. Denver (3-5) a été affecté par des accidents vitaux à sa course de mouvement et secondaire, mais la détermination du coordinateur offensif Pat Shurmur à tenter de mettre en place la course tôt dans le sport a contribué à ce début inefficace. Lock a fini par devenir le principal rusher de Denver. Les débuts lents ne sont généralement pas le signal d’un équipage qui gagne toujours sur l’autoroute.Les Chicago Bears en tant que prétendantChicago a adoré un calendrier léger sur le meilleur chemin vers une marque de 5-4 via la première moitié de la saison, mais cela ressemble à un équipage qui est pire que son rapport signifie. L’offensive de l’entraîneur Matt Nagy, une fois de plus, était lamentable et déçue dans une défaite de 24-17 contre les Titans du Tennessee. À mi-chemin du troisième quart, les Bears n’avaient converti aucun de leurs 9 troisièmes essais. Leur principal coureur était Barkevious Mingo, un secondeur, qui avait une portée pour 11 verges. Ils auraient simplement 4 premiers essais offensifs. À la pointe du sport, ces chiffres n’étaient pas beaucoup mieux. Chicago est allé 2 sur 15 (13%) en troisième position; travaillant à nouveau David Montgomery (14 courses pour 30 verges) était leur chef des excès de vitesse, et les Bears ont terminé avec 22 premiers essais, bien que la plupart aient été sécurisés dans les poubelles. La ligne offensive cède une quantité excessive de stress et ne peut pas ouvrir les voies rapides. Qualifier la fabrication hors du lieu de finition serré de tacheté pourrait être assez avantageux. Et l’enseignement situationnel et les choix d’appels de jeu rendent généralement les problèmes plus difficiles qu’ils ne devraient l’être. Les Bears en ont égaré trois d’affilée, et une course en séries éliminatoires apparaît comme une chimère.

