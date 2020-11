Jameela Jamil soutient ses vieux tweets

2020-11-10 17:30:07

Jameela Jamil a rejeté les suggestions selon lesquelles elle supprimait ses anciens tweets.

Jameela Jamil se tient « devant » tout ce qu’elle a dit sur Twitter.

L’actrice de 34 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dénoncer les accusations de se soustraire aux controverses passées, après que des milliers de ses publications sur Twitter aient mystérieusement disparu.

Jameela a écrit sur la plateforme: « Cela fait des mois que je vois que mes tweets continuent d’être supprimés. Et cela dit que je les ai supprimés, alors que je ne l’ai pas fait.

«Et cela a fait croire aux gens ici que c’est moi qui évite les opinions ou les échanges controversés que j’ai eues.

« Surtout quand cela se produit à cause de tweets de soutien sur la communauté trans, la communauté des personnes handicapées, la communauté noire ou la communauté grosse, de penser que les gens pensent que j’ai changé d’avis et supprimé délibérément ces déclarations me fait bouillir le sang. (Sic) »

La star de ‘The Good Place’ a poursuivi: « Je soutiens tout ce que j’ai dit et qui a été utile, et je me tiens (désolé et embarrassé) devant tout ce que je me suis trompé, sachant il sera toujours derrière moi et que je ne pourrai jamais l’effacer de la mémoire de qui que ce soit, et moi non plus. »

Jameela a également expliqué comment elle avait supprimé tout son historique de tweets et découvert que ses publications étaient supprimées par des applications tierces qui avaient accédé à son compte.

L’actrice – qui a été franc sur un certain nombre de questions au fil des ans, y compris des controverses sur l’image corporelle – a écrit: « Il s’avère que c’était des applications tierces qui avaient accès à mon compte tout le temps.

« Tellement ennuyeux et hors de propos mais aussi bon pour les gens de savoir que cela peut arriver.

« Activez l’authentification à deux facteurs, utilisez une protection par mot de passe externe et surveillez le moment où des applications tierces auxquelles vous avez donné accès (ce que vous ne devriez pas faire) entrent dans votre compte sans votre permission. (Sic) »

