Melissa McCarthy doit convaincre l’IA de sauver l’humanité – / Film

Superintelligence est une nouvelle comédie de science-fiction mettant en vedette Melissa McCarthy comme Carol Peters, qui pourrait être la personne la plus moyenne sur Terre. Mais d’une manière ou d’une autre, elle est devenue tout à fait la personne d’intérêt, car une puissante intelligence artificielle connue sous le nom de Superintelligence s’est concentrée sur sa vie pour déterminer si l’humanité vaut la peine d’être gardée. Cette Superintelligence est également exprimée par James Corden. Et quand tu vois comment tout cela se joue dans le premier Superintelligence bande-annonce, vous verrez pourquoi ce film est passé d’une sortie en salle à HBO Max.

Bande-annonce Superintelligence

Une bande-annonce pour une comédie est censée contenir au moins certaines des meilleures blagues du film. Si c’est l’un des meilleurs matériaux qui Superintelligence a à offrir, alors je suis très préoccupé par la qualité globale du film. Une fois de plus, nous avons un film de Melissa McCarthy qui s’appuie sur une chute de bâton pour rire. Mais au-delà de cela, la prémisse du film ne semble tout simplement pas avoir beaucoup de sens, et cela n’aide pas que la façon dont la bande-annonce est assemblée donne l’impression que l’éditeur a eu du mal à trouver comment vendre ce film.

Si vous avez besoin de plus de preuves sur la façon dont ce film est géré, HBO Max a envoyé un communiqué de presse dans lequel l’accent était mis sur une campagne caritative spéciale 20 Days of Kindness où le service de streaming fait un don de 20000 $ à différentes bonnes causes chaque jour pendant 20 jours. On pourrait penser que l’accent serait mis sur la nouvelle bande-annonce d’un film mettant en vedette l’une des plus grandes stars de la comédie aujourd’hui, mais c’est ce qui se passe lorsque vous avez un film directement en streaming après avoir été destiné aux salles en décembre 2019.

Il y a la possibilité qu’il y ait un certain charme dans la relation entre Melissa McCarthy et Bobby Cannavale, et il semble que Ben Falcone (qui dirige également) et Sam Richardson pourrait avoir quelques rires décents ensemble. Mais sur la base de cette première bande-annonce, le film se sent comme un raté. J’adorerais avoir tort, mais comme les antécédents de Ben Falcone en tant que réalisateur laissent beaucoup à désirer, je ne pense pas que cela se produira.

Voici le synopsis officiel de Superintelligence:

Un Superintelligence tout-puissant (James Corden) choisit d’étudier la personne la plus moyenne sur Terre, «Carol Peters» (Melissa McCarthy), le sort du monde est en jeu. Alors que l’IA décide d’asservir, de sauver ou de détruire l’humanité, c’est à Carol de prouver que les gens valent la peine d’être sauvés.

Superintelligence arrive sur HBO Max le jour de Thanksgiving, 26 novembre 2020.

Articles sympas sur le Web: