L’artiste Maggi Hambling défend un hommage nu à la pionnière féministe

L’artiste derrière un hommage nu à la pionnière féministe Mary Wollstonecraft a défendu la statue qu’elle a créée, affirmant que l’œuvre est destinée à représenter «l’esprit» de l’auteur. Moulée en bronze argenté, la statue tant attendue est censée être un hommage à la femme dit être la première féministe de Grande-Bretagne, mais a attiré les critiques après avoir été dévoilée au public dans seulement son costume d’anniversaire.« Femme nue sexy »La pièce vient après une décennie de campagne locale et de collecte de fonds et est située à Newington Green, au nord de Londres, près de là. Wollstonecraft a vécu et travaillé. On pense qu’il s’agit de la seule sculpture commémorative au monde à l’auteur, dont l’ouvrage fondateur A Vindication of the Rights of Woman a été publié pour la première fois en 1792.Les dernières nouvelles et analyses de Wollstonecraft contre la vision dominante de la féminité docile et sa vision de l’émancipation féminine, reste l’un des textes politiques les plus importants écrits à ce jour. Les critiques de la statue ont suggéré que mettre une femme nue en exposition est en contradiction avec le message de Wollstonecraft.Parmi ceux qui ont exprimé leur mécontentement, il y avait la journaliste de Channel 4 Georgina Lee qui a commenté: «Parce que rien ne dit ‘honorer la mère du féminisme’ comme une femme nue sexy . » La chroniqueuse et auteure Caitlin Moran a plaisanté: «Cela ne me met pas en colère… parce que je sais juste que les rues seront bientôt pleines de statues représentant les testicules brillants de John Locke, le fier pénis de Nelson Mandela et le cul adorable de Descartes [sic]. »La statue a suscité des critiques depuis son dévoilement à Newington Green, au nord de Londres (Photo: Getty / AFP)« Célébrer l’esprit de Wollstonecraft », mais les organisateurs ont accueilli« Une sculpture pour Mary Wollstonecraft », insistant sur le fait que la pièce« ​​personnifie l’esprit, plutôt que représente l’individu ». «Ma sculpture, j’espère, célèbre l’esprit de Mary Wollstonecraft. Ce n’est certainement pas une ressemblance historique », a déclaré Hambling. Ceux qui l’ont critiqué «ne lisent pas clairement le mot, le mot important, qui est sur le socle:« pour »Mary Wollstonecraft. Ce n’est pas «de» Mary Wollstonecraft », a poursuivi l’artiste.« Les vêtements définissent les gens, comme elle est chaque femme, je ne la définis pas dans des vêtements particuliers. «Ce n’est pas une ressemblance héroïque ou héroïque conventionnelle de Mary Wollstonecraft. C’est une sculpture à peu près maintenant, dans son esprit », a-t-elle ajouté. Des statues qui haussent les sourcilsWollstonecraft, née en 1759 et décédée en 1797, a plaidé en faveur de l’égalité entre les sexes dans Une revendication des droits de la femme, affirmant que si les filles étaient offraient les mêmes opportunités et la même éducation que les garçons, les femmes pouvaient contribuer autant à la société que les hommes. En savoir plus Black Lives Matter: Les musées ne devraient pas détruire les dépouilles de notre passé colonial – mais les replacer dans leur contexte, dit la chef de la charité artistique Tout le monde n’était pas ouvert à son raisonnement, cependant – un détracteur a qualifié l’auteur de «hyène en jupons», mais le texte l’a établie comme «la mère du féminisme moderne», selon l’éditeur Penguin. Ce n’est pas la première statue dont l’apparence a soulevé des sourcils. Un buste en bronze de Cristiano Ronaldo a tellement attiré le ridicule pour sa faible ressemblance, l’aéroport de Madère nommé en l’honneur du footballeur portugais a retiré la pièce en 2018 et l’a remplacée par une version plus convaincante.

