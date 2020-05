Jack Steven est de « bonne humeur » après sa libération, selon le skipper des Cats Joel Selwood

Jack Steven est de bonne humeur alors qu’il se remet d’une blessure au couteau et se dirige vers un retour à l’entraînement dans les prochains jours, a déclaré le capitaine de Geelong, Joel Selwood.

Une enquête policière sur les coups de couteau de Steven se poursuit.

Les détails doivent encore émerger de l’incident, ce qui a provoqué un échange entre le président de Collingwood, Eddie McGuire, et diverses personnalités de Geelong.

Selwood a suggéré qu’il pouvait apprécier l’intérêt des fans pour la situation, mais les Cats « préféreraient de beaucoup s’occuper de la personne en ce moment et prendre aussi longtemps que nécessaire. »

« Les bonnes personnes sauront et sauront ce qui se passe », a déclaré Selwood à ABC Grandstand dimanche.

Selwood n’est pas dérouté par les commentaires du président de Collingwood, Eddie McGuire, sur l’incident de Steven (Getty)

« Pour rendre Jack aussi sain et aussi bien que possible, nous sommes juste inquiets de le faire maintenant.

« En fait, j’ai laissé un café sur le chemin du travail tout au long de la semaine, juste pour lui remettre la clôture. Parce que c’est à peu près tout ce que nous pouvons faire pour le moment.

« Il était de bonne humeur et sur la voie du rétablissement, ce qui est le plus important. »

L’ancienne star de St Kilda, Steven, est sortie de l’hôpital mardi, après avoir subi une intervention chirurgicale, et se rétablit chez elle à Lorne.

Selwood a réitéré la suggestion de l’entraîneur Chris Scott selon laquelle « c’est plus de jours que de semaines avant » Steven est de retour à l’entraînement.

Steven devrait retourner à la formation de Geelong dans un proche avenir après sa sortie de l’hôpital (Getty)

« Nous avons besoin de lui en souriant quand il entre dans les portes du club de foot Geelong et quand il joue », a déclaré Selwood.

« Nous l’avons toujours ressenti (il a envie de jouer). Pour le moment, il doit passer par ce qu’il doit traverser.

« Avec non seulement Jack mais le reste de nos joueurs, nous devons les placer en premier dès maintenant. Surtout dans cette situation ou tout autre gars qui traverse, que ce soit une maladie mentale ou quelque chose comme ça. »

Steven était sur le point de prendre sa retraite de l’AFL l’année dernière, quand il a joué sept matchs et a pris une pause prolongée pour se concentrer sur sa santé mentale.

Le milieu de terrain, qui a remporté quatre prix parmi les meilleurs et les plus équitables aux Saints, a demandé un échange à Geelong à la fin de la saison 2019 parce qu’il voulait se rapprocher de sa famille et de ses amis.

