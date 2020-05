– Publicité –



Nous avons ici Microsoft Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds lancés: Prix, disponibilité.

Microsoft Surface Go 2

Le Surface Go 2 présente une conception mince et légère, mais offre désormais un écran PixelSense plus grand de 10,5 pouces, une meilleure autonomie de la batterie et prétend obtenir des performances 64% plus rapides que la Intel Core M Surface de 8e génération.

Les autres fonctionnalités incluent des micros de studio qui augmentent la clarté de la voix et réduisent également le bruit de fond pour les réunions d’équipe ou les chats vidéo. Il y a également un tireur de 5 mégapixels à l’avant qui, selon Microsoft, offrira également une clarté vidéo nette en basse lumière. Il existe une nouvelle application Appareil photo pour la caméra arrière qui facilite la numérisation de documents ou de tableaux blancs.

Vous pouvez personnaliser votre Surface Go avec des couvertures de type, des manchons et des accessoires dans une variété de couleurs, y compris le platine, le noir, le rouge coquelicot et le bleu glacier. Le Surface Go 2 commence à 399 $ (environ Rs 30,300) et sera disponible à partir du 12 mai.

Microsoft Surface Book 3

Le Surface Book 3 est le plus puissant de la série Surface avec des performances 50% plus rapides que le Surface Book 2. Le Surface Book 3 offre également 17,5 heures d’autonomie. Il est disponible en deux tailles – 13 pouces et 15 pouces et l’écran dispose d’un écran PixelSense à haute résolution avec un trackpad lisse et précis et un clavier confortable.

Le Surface Book 3 est alimenté par le chipset Intel Core de 10e génération. Les acheteurs peuvent choisir entre les GPU NVIDIA GeForce GTX ou Quadro RTX. Le Surface Book 3 obtient désormais jusqu’à 32 Go de RAM. Microsoft a également un modèle distinct avec le NVIDIA Quadro RTX 3000. Le Surface Book 3 commence à 1599 $ (environ Rs 1,21,400) et sera disponible à partir du 21 mai.

Écouteurs Surface

Les écouteurs Surface bénéficient désormais de 13 niveaux de contrôle du bruit ambiant. Il améliore également la qualité sonore et la durée de vie de la batterie, ce qui vous offre jusqu’à 20 heures de lecture. Le Surface Headphones 2 est au prix de 249 $ (environ Rs 18,900) et sera disponible à partir du 12 mai.

Écouteurs de surface

Les écouteurs Surface ont également une autonomie de batterie toute la journée et sont livrés avec un étui de chargement sans fil. Les écouteurs Surface sont au prix de 199 $ (environ Rs 15,100) et seront disponibles à partir du 12 mai.

De plus, Microsoft a également annoncé un nouveau hub de voyage USB-C Microsoft multi-ports pour vous offrir davantage de façons de vous connecter aux réseaux, aux écrans et aux accessoires USB-C lorsque vous êtes en déplacement. Le Surface Dock 2 a été au prix de 259,99 $ (environ Rs 19,600) et le Microsoft USB-C Travel Hub est au prix de 99,99 $ (environ Rs 7,500). Les deux commenceront à être expédiés aux clients plus tard ce mois-ci dans certains marchés.

