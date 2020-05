«  En attendant le drame de Johnny Depp des barbares  » est acheté par Goldwyn

– Publicité –



Johnny Depp avec En attendant les barbares avec Robert Pattinson, Mark Rylance, Gana Bayarsaikhan et Greta Scacchi. Les droits nord-américains du long métrage de Ciro Guerra sont acquis par Samuel Goldwyn Films. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, la date d’origine pour la sortie en salles du film est retardée comme indiqué par Goldwyn.

Johnny Depp attend les barbares

Dans une colonie frontalière isolée à la frontière, Rylance joue le magistrat d’un grand empire qui attend avec impatience une retraite facile jusqu’à l’arrivée du colonel joué par Depp. Les interrogatoires impitoyables du colonel ont conduit le magistrat à remettre en question sa loyauté envers l’empire. Meg Longo et Ben Feingold ont négocié l’accord au nom de Goldwyn et Julie Sultan qui est du groupe AMBI Media au nom des cinéastes.

Les droits nord-américains de Don’t tell a Soul d’Alex McAuley sont acquis par Saban Films. Le film est tiré de Unbridled Films et Mangano Movies and Media. L’histoire du film suit deux jeunes frères qui volent une maison pour payer les factures de leur mère malade et faire tomber un gardien de sécurité dans le puits. Le film est tourné entièrement au Kentucky. Droits mondiaux sur le drame de Clean Slate Productions « Problèmes liés au père, » a été acquise par Gravitas Ventures. Il sera disponible en numérique et à la demande le 23 juin.

En attendant les Barbares dans divers festivals de cinéma

Le film a déjà été joué dans plusieurs festivals de cinéma comme au Miami Independent Film Festival, The Evolution! Festival international du film d’Idyllwild, Festival du film de la vallée, Festival international du film de Majorque, Festival international du cinéaste de Nice et Festival du film féminin.

L’histoire raconte l’histoire d’une femme dans la vingtaine qui hérite d’une entreprise de son père émotionnellement distant qui l’a forcée à déménager de Londres à Los Angles afin de reprendre l’entreprise familiale et essayer de gagner l’approbation de son père même après sa mort.

