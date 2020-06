Interview d’Artemis Fowl Nonso Anozie sur l’entraînement au combat – / Film

Il y a des exigences inhabituelles pour jouer un garde du corps à un cerveau criminel de 12 ans. Pour Nonso Anozie, qui retrouve son Cendrillon réalisateur Kenneth Branagh dans le prochain film fantastique Disney Artemis Fowl, quelques choses qu’il a dû ajouter à son curriculum vitae étaient des combats de kendo et des «combats de trolls». Plus encore le kendo, car les combats de trolls se feraient surtout par son double cascadeur.

« Mais J’ai fait un petit coup ce matin, étant poussé par le troll », a déclaré Anozie à un groupe de journalistes sur le tournage de Artemis Fowl en 2018.

Anozie joue Domovoi Butler, le garde du corps de longue date du titulaire Artemis Fowl (Ferdia Shaw), dont la famille travaille aux côtés de la famille Fowl depuis des générations. Mais leur relation est plus que l’héritier riche et son garde du corps (ou les connotations plus douteuses d’un héritier riche et de son majordome).

«La relation de Butler avec Artemis est celle d’une figure paternelle, d’un gardien ou d’un tuteur faisant autorité, je dirais, de quelqu’un qui s’occupe de lui. Ils peuvent avoir une blague, mais après, quand il est temps d’être sérieux, il est temps d’être sérieux », a déclaré Anozie.

Et Anozie devient certainement sérieux pour Artemis Fowl. L’acteur britannique n’est pas étranger à des rôles physiquement pénibles, ayant joué dans sa juste part de superproductions d’action comme Le match de Ender, des films de gangsters comme RocknRollaet des films de guerre comme Expiation. Mais peu d’autres films l’ont obligé à faire l’entraînement physique, l’entraînement physique et l’entraînement au kendo en plus de cela:

«Nous nous sommes entraînés pendant une assez longue période. Je fais beaucoup d’entraînement physique, d’entraînement physique et nous nous sommes entraînés pendant environ un mois et demi avant de commencer le tournage. Je ne sais pas si tu as vu un [kendo] bats toi? Mais il y a un [kendo] se battre avec Juliet Butler et moi. C’est une tradition que nous transmettons de génération en génération, et elle sera la prochaine majordome, donc nous sommes – je la forme à la légitime défense et la forme aux arts martiaux. Nous avons dû nous entraîner pour cela, pour une scène, pendant un millénaire, pour tourner quelque chose qui ne dure que 15 secondes [laughs], mais c’est le niveau de dévouement que tout le monde y met. «

Anozie a la difficulté supplémentaire de réaliser ces cascades et séquences tout en portant des contacts bleu glacier et vêtu du costume et de la cravate du personnage, que Branagh voulait s’assurer d’avoir l’air aussi lisse et élégant que possible:

« Il voulait qu’il soit sans plis, il ne voulait pas qu’il y ait de plis dessus, donc la cravate doit être faite d’une manière spécifique, la chemise doit être faite d’une manière spécifique. Comme, il y a tellement de petites choses que vous ne remarquerez probablement pas tout de suite, mais parce qu’il est si précis avec ce qu’il veut – et je pense que tout cela ajoute à un résultat amusant. «

« Il n’y a pas de boutons », a ajouté Anozie en riant: « C’est une sorte de justaucorps [which] rend difficile d’aller aux toilettes. »

***

Artemis Fowl fait ses débuts sur Disney + sur 12 juin 2020.

Articles sympas du Web: