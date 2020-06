Fortnite saison 3 : bienvenue sous les Tropiques ?

D’après un article officiel publié par le site Save the World (STW), la saison 3 du célèbre jeu Fortnite pourrait se dérouler dans un décor tropical.

Une tournure tropicale pour la saison 3 de Fortnite

STW News: The STW News post ends with: "Stay tuned, Commanders! Things are starting to get tropical." pic.twitter.com/aPwhCERKP6 — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) June 5, 2020



Sur Fortnite, les deux modes Battle Royale et Sauver le Monde ont des contenus et des patchs totalement différents, malgré qu’ils soient lancés au même moment par Epic Games. D’après le leaker FireMonkey, le site Save The World semble avoir délibérément diffusé un indice quant au futur décor de la saison 3. Cette phrase a attiré l’attention des gamers : « Restez connectés, Commandants ! Les choses commencent à prendre une tournure tropicale ! « . Et beaucoup semblent croire à cette information.

#Fortnite Season 3 Icon Has Been Leaked On Playstation! 👀 pic.twitter.com/CNitJdP1qc — Fortnite News (@FortniteBRFeed) June 1, 2020

Des requins dans la prochaine saison ?

On doit cette rumeur à des photos qui ont été dévoilées ici et là. Il semblerait qu’Epic Games ait totalement modifié la carte du monde de Fortnite. On est sur le point d’assister à l’émergence d’un climat tropical avec tout le décor qui l’accompagne. Un leaker de Tabor Hill parle même de la présence de requins dans les eaux de la saison 3. D’autres ont également publié deux skins et un canon de pirate. Serait-il possible également que les producteurs du jeu veulent nous proposer un nouveau thème sur la piraterie ? Rappelons que ce thème a été déjà exploité massivement dans la saison 8. En tout cas, les fans attendent impatiemment de voir ce changement radical apporté au monde de Fortnite.





Préparez-vous au changement

Dans le passé, Epic Games a déjà proposé différents thèmes, tels que le lac Loot, Anarchy Woods ou encore le marais Slurpy. Beaucoup de ces décors semblaient s’adapter entre eux et se fondre dans le décor après l’arrivée de chaque nouvelle saison. Cela a ainsi créé des cartes du monde plus ou moins cohérentes. Dans la mémoire de beaucoup de joueurs, Fortnite c’est ce petit continent isolé sans la moindre île. Cela va peut-être changer finalement. Préparez-vous !