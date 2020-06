Lucifer saison 5 : les fans redoutent une fin tragique pour Dan

En attendant la sortie officielle de la saison 5 de Lucifer, les spéculations vont bon train quant à l’avenir d’un des personnages clés de la série. Certains fans tablent sur une probable mort tragique de Dan.

Retrouvailles avec Lucifer en enfer ?

Histoire de passer le temps avant la sortie officielle de la prochaine saison, les téléspectateurs s’intéressent surtout au personnage de Dan. En se basant sur des photos de tournage et des bribes d’informations délivrées par les showrunners, ils semblent convaincus que Dan Espinoza pourrait trouver la mort dans un accident tragique. A cela s’ajoutent certains indices qui font croire que le diable pourrait faire la rencontre d’une personne en enfer. Et c’est de cette probable rencontre qu’est née la fameuse théorie selon laquelle Dan pourrait retrouver Lucifer en enfer. Ce qui fera de lui un personnage clé adoubé d’une fin tragique dans la saison 5.

Lever le voile sur le diable

Les fans vont encore plus loin dans leurs spéculations en affirmant que le père de Trixie pourrait trouver certaines réponses en enfer, si bien évidemment il finira dans les flammes de la damnation éternelle. Dans la série, Dan ne connait pas encore la véritable identité de Lucifer. Ce serait donc le meilleur moyen d’y parvenir. Décidément, les théories n’en finissent pas sur ce personnage. S’il n’est pas condamné en enfer, on peut toujours espérer qu’il se retrouve au paradis. Dans le monde de Lucifer, ces deux mondes existent réellement.



Amoureux fous

Pour rappel, la saison 4 avait débouché sur une véritable déclaration des plus inattendues entre deux personnages. En effet, la belle Chloé a fini par avouer à Lucifer qu’elle l’aimait. Lui, de son côté, lui a déclaré qu’elle était son premier amour. Qui ne se souvient pas du baiser fougueux qui a suivi cette déclaration, mais qui a malheureusement conduit le diable à quitter la Terre et retourner en enfer. Il fallait quand même préserver le monde et le garder en sécurité ! Attendons de voir ce qui va maintenant se passer dans la saison 5…

