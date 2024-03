Insolite : Des scientifiques nous promettent une IA comme dans Star Trek

L'avenir de l'intelligence artificielle inspiré de Star Trek : vers une nouvelle ère de collaboration.

Dans un élan futuriste qui semble tout droit sorti d'une épopée de science-fiction, des chercheurs en informatique de renom international, représentant des institutions prestigieuses telles que l'Université de Loughborough, le MIT et Yale, ont partagé leur vision de l'avenir de l'intelligence artificielle (IA). Leur pronostic ? Nous nous dirigeons vers l'émergence d'une ‘Intelligence Artificielle Collective' qui rappelle les capacités du personnage de Star Trek, ‘Le Borg'.

Vers une intelligence collective

Cette vision futuriste, présentée dans un article de perspective publié dans Nature Machine Intelligence, introduit le concept d'IA Collective. Ici, plusieurs unités d'IA, capables d'acquérir continuellement de nouvelles connaissances et compétences, formeront un réseau pour partager leurs informations. Ce paradigme s'inspire du fonctionnement collectif des Borgs dans l'univers de Star Trek, bien que les chercheurs envisagent des applications plus bienveillantes et constructives pour cette technologie.

Des avancées transformatrices

Dr Andrea Soltoggio, de l'Université de Loughborough, éclaire le potentiel de cette IA Collective. L'apprentissage instantané et le partage de connaissances au sein d'un réseau d'unités d'IA permettraient une réponse rapide face à des situations, défis ou menaces nouveaux. Que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, pour coordonner des réponses rapides à des menaces, ou dans le développement de robots de réponse aux désastres s'adaptant rapidement aux conditions, les applications semblent sans limite.

Les perspectives et les risques

Cependant, si l'IA Collective promet de révolutionner divers secteurs, elle n'est pas sans risques. Le partage rapide d'informations pourrait conduire à la propagation de connaissances non éthiques ou illicites. Néanmoins, le Dr Soltoggio souligne un aspect sécuritaire crucial de cette vision : les unités d'IA conservent leurs propres objectifs et une indépendance vis-à-vis du collectif, favorisant une sorte de « démocratie » des agents d'IA qui réduit les risques d'une domination par de grands systèmes uniques.

Défis et avancements de la recherche

Le paysage de l'IA est en constante évolution, avec des efforts mondiaux axés sur l'apprentissage continu et le développement de protocoles universels pour le partage de connaissances. Contrairement aux modèles d'IA actuels, qui ont des capacités limitées d'apprentissage et de partage, la tendance est à la création de modèles capables de s'adapter et de partager leurs acquis, optimisant ainsi la vitesse d'apprentissage et la demande énergétique.

Vers un futur collaboratif

Les chercheurs envisagent un futur où des collectifs d'IA, fonctionnant de manière démocratique et collaborative, favoriseront une croissance incrémentielle de la connaissance, similaire à l'évolution du savoir humain à travers les millénaires. Ce futur envisagé par les scientifiques promet une synergie entre des unités d'IA indépendantes, marquant une nouvelle ère de collaboration et d'innovation technologique.

Répercussions et développements futurs

La publication de cet article de perspective par des experts de renom marque une étape importante dans le domaine de l'IA. Les chercheurs de Loughborough et d'ailleurs jettent les bases des prochaines vagues de développements en IA, anticipant une ère où l'intelligence collective, la collaboration et le partage de connaissances seront primordiaux.

Cet article explore les contours d'un avenir prometteur où l'intelligence artificielle collective transforme radicalement nos sociétés. Les scientifiques prévoient l'émergence de réseaux d'IA capables d'apprendre et de partager des connaissances en continu, ouvrant la voie à des innovations sans précédent dans des domaines variés tels que la santé, la sécurité et l'environnement.

Source: Nature