Huawei P30: une nouvelle version sera bientôt lancée

Huawei, le numéro 2 sur le marché des smartphones, vient de relancer son modèle smartphone Huawei P30 sous une nouvelle version. Des améliorations ont été effectuées sur le RAM, le stockage, mais surtout sur les services Google contenu dans le Huawei P30 afin de rendre l’appareil plus fonctionnel et plus performant. Découvrez alors le nouveau Huawei P30.

Huawei P30 de retour sous une nouvelle édition

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a expliqué récemment que « face au succès rencontré, le Huawei P30 est de retour avec une nouvelle édition offrant un nouveau design, plus de capacité de stockage et EMUI 10.1 »

Huawei P30 revient avec une nouvelle version de l’interface EMUI 10.1 à bord, basée sous Android 10. Si à l’origine, Huawei P30 dispose d’une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage disponible à un prix de 999 euro, une version de 8 Go de RAM et 266 Go de stockage avec un prix officiel de 1099 euro, ainsi qu’un Mate 20 Pro à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 999 euro, actuellement, avec le nouveau smartphone Huawei P30 « new édition », Huawei remonte à 256 Go de mémoire interne et héberge 8 Go de RAM. Et ce n’est pas tout, il y a aussi des modifications dans les services Google. Il s’agit en fait de rendre les services Google compatible, ce qui répond à l’attente de nombreux utilisateurs. On retrouve également tous les points forts du smartphone à savoir son processeur Kirin 980 et sa batterie de 4200 mAh, compatible avec la SuperCharge 40W ainsi que son triple capteur photo à son dos polyvalent.