Découvrez le rôle secret de Mark Hamill dans «Le Mandalorien» et autres surprises de la première saison

Le Mandalorien a débuté avec l’une des plus grandes surprises de l’histoire de Guerres des étoiles en présentant aux fans l’adorable petit actif connu sous le nom de The Child, mais que tout le monde appelle affectueusement Baby Yoda. Cependant, tout au long de la première saison de la série sur Disney +, il y a beaucoup d’autres secrets, des œufs de Pâques et des références au reste de la Guerres des étoiles saga que vous ne connaissiez peut-être pas. Beaucoup d’entre eux ont été révélés ou discutés lors de chaque épisode de Le Mandalorien est sorti, mais le plus gros que personne ne semble avoir connu implique l’une des stars les plus importantes de The Skywalker Saga.

Disney Gallery: Le Mandalorien s’est concentré sur un aspect différent de la production du Guerres des étoiles série dans chaque épisode. Pour la finale de la saison disponible aujourd’hui sur Disney +, la série documentaire revient sur les différentes connexions, les hommages et les œufs de Pâques qui remontent à l’histoire de Star Wars, de la trilogie originale des films aux références plus obscures aux goûts du made- projets pour la télévision comme Le spécial vacances de Star Wars et Ewoks: la bataille d’Endor. Par exemple, vous ne saviez probablement pas Mark Hamill a prêté sa voix à un personnage dans un épisode, et c’est un personnage de Le retour des Jedi.

Le rôle secret de Mark Hamill dans The Mandalorian

Dans le chapitre 5 de la première saison de The Mandalorian, «The Gunslinger», nous revenons à Tatooine. Plus précisément, nous retournons au port spatial Mos Eisley, domicile de la cantine où Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi louent Han Solo et Chewbacca pour le transport vers Alderaan. Il y a eu un changement majeur dans la barre depuis notre dernière visite Star Wars: Un nouvel espoir. La cantina ne permettait pas les droïdes à l’époque, mais maintenant il y en a beaucoup autour, y compris un familier au bar.

Il y a un barman droïde qui ressemble exactement à l’EV-9D9, le droïde qui était responsable de l’enregistrement de nouvelles acquisitions de droïdes dans le palais de Jabba le Hutt à Le retour des Jedi. En fait, le barman est EV-9D9, et il se trouve qu’il est juste exprimé par nul autre que Mark Hamill, qui a fait plusieurs petits camées vocaux tout au long de la nouvelle trilogie de Guerres des étoiles films, en plus de reprendre son rôle de Luke Skywalker.

Il y a un autre petit bonus dans cette même scène. Si vous regardez autour de la cantina, vous verrez un petit droïde qui ressemble à R5-D4, l’unité que l’oncle Owen a essayé d’acheter à Jawas avant qu’il ne soit révélé qu’il avait un mauvais motivateur. Le droïde dans la cantine est un dans le même, et producteur exécutif Dave Filoni Même le service des accessoires a donné au droïde un peu plus de détails avec des taches d’huile et de graisse autour du trou où le motivateur est sorti de sa tête.

Kuill ne parlait pas anglais à l’origine

Kuiil est le personnage d’Ugnaught qui devient une sorte de mentor pour The Mandalorian et l’aide tout au long de la première saison de la série. Nick Nolte a été chargé d’exprimer l’étranger au visage de cochon, mais au début du développement, Kuiil ne parlait pas anglais et aurait eu son dialogue sous-titré.

Certaines des premières scènes avec Kuiil écrites par Jon Favreau obligeait le personnage à parler aux Jawas, dans leur langue, en faisant ses propres sons extraterrestres, qui étaient similaires aux grognements de porc. Dee Bradley Baker, qui a exprimé tous les Clone Troopers dans The Clone Wars, a même fait la piste vocale temporaire pour Kuiil à l’époque. C’est ce test qui a fait comprendre à Favreau qu’avoir Kuiil ne parle pas anglais était une erreur. La scène a duré trop longtemps avec des personnages qui se parlaient en sous-titres tandis que The Mandalorian regardait sans expression et ne disait pas grand-chose, résultant en une séquence difficile à regarder.

George Lucas n’a pas été impressionné par l’hommage spécial des Fêtes

L’un des détails les plus intéressants et les plus ringards sur les armes du Mandalorian est que le long fusil avec les dents électriques a été retiré des débuts de Boba Fett en Le spécial vacances de Star Wars. Le chasseur de primes avait une palette de couleurs radicalement différente, et il portait la même arme que Mando manie tout au long de la première saison de la série.

Jon Favreau était si heureux et fier d’inclure ce détail des débuts de Boba Fett qu’il a tenté de demander l’approbation de George Lucas pour avoir ramené une référence canon aussi profonde. Mais Lucas n’a pas tardé à dire à Favreau qu’il n’avait vraiment rien à voir avec ça, et il était clair qu’il n’était pas du tout excité. Oh, George Lucas.

La 501e Légion n’avait aucune idée de leur apparition dans The Mandalorian

La 501 Legion est un groupe de Stormtroopers faits maison composé de Guerres des étoiles Ventilateurs. Ils fabriquent leur propre armure et ont des chapitres partout dans le monde. C’est l’un des plus grands et des plus célèbres Guerres des étoiles fan clubs, à tel point que le film de Lucasfilm les invite souvent à apparaître à diverses premières et événements caritatifs pour faire Guerres des étoiles présence encore plus grande. Et ils ont aidé à augmenter le nombre de Stormtroopers dans la grande confrontation finale avec Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Jon Favreau se souvenait avoir préparé le tournage de cette scène et ils ont réalisé qu’ils auraient besoin de plus que les 30 Stormtroopers dont ils disposaient. Alors lui et Dave Filoni, qui était déjà membre du groupe, ont décidé d’appeler des membres du 501st pour apparaître dans la scène. Ceux qui ont répondu à l’appel ont été très surpris car beaucoup d’entre eux n’ont pas été informés à l’avance qu’ils devaient tourner une scène réelle Le Mandalorien, ils attendaient donc une nouvelle apparition publicitaire. Au lieu de cela, ils ont été transformés en véritables Stormtroopers, et leurs costumes faits maison sont maintenant des accessoires utilisés à l’écran, ce qui est sacrément cool.

Le Mandalorien a utilisé une X-Wing de Star Wars: Galaxy’s Edge

Au chapitre 6 de Le Mandalorien, « The Prisoner », trois des réalisateurs de la première saison font des apparitions en tant que pilotes X-wing. Dave Filoni, Deborah Chow et Rick Famuyiwa sont tous vus à l’intérieur des cockpits du chasseur stellaire rebelle. Les clichés des trois pilotes dans le véhicule sont des recréations fantastiques de clichés similaires de la trilogie originale, et ils les ont réalisés en utilisant une X-wing qui a été créée pour être exposée à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disney World.

Le X-wing utilisé sur le plateau était prêt à être expédié à Orlando. Mais avant de faire le voyage, l’équipage du Mandalorian a dû le déchirer un peu et le modifier pour que les trois réalisateurs puissent sauter dans le cockpit et tourner leurs scènes. Il y avait une barre d’acier où le pilote s’asseyait normalement afin de renforcer fermement le véhicule afin qu’il puisse résister à l’extérieur pendant une période prolongée dans les éléments. La barre a été supprimée, des lumières, des interrupteurs et des leviers ont été ajoutés, Favreau a donné aux réalisateurs leur dialogue le jour du tournage, et le reste appartient à l’histoire.

C’est tout pour nos récapitulations de Disney Gallery: Le Mandalorien. Espérons que la série documentaire sera de retour avec de nouveaux épisodes après la deuxième saison de Le Mandalorien arrive en octobre. En attendant, assurez-vous de consulter nos faits saillants précédents des détails les plus intéressants révélés dans les coulisses de la série documentaire.

