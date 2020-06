Renault Talisman restylée : caractéristiques et prix

La version restylée du Talisman de Renault est désormais disponible sur commande pour des prix respectifs de 33 400 € pour la berline et de 34 600 € pour le break.

Si la marque avait officialisé la version restylée de son modèle Talisman en février dernier, elle ouvre désormais la commande du véhicule aujourd’hui. Pour rappel, cette voiture se distingue de la version initiale par ses courbes évoluées avec une signature lumineuse révisée, son éclairage entièrement électroluminescent (LED), ses nouveaux clignotants à défilement et ses boucliers de feux arrière, de console centrale et avant avec chrome.

Renault Talisman restylée (2020) : enfin disponible à la commande ! https://t.co/RjiF6Ko2nY — TURBO M6 (@turbofr) June 18, 2020

« L’Assistant Autoroute et Trafic » de la Renault Talisman restylée est par ailleurs un système de niveau 2 qui permet de le piloter automatiquement. Il s’agit d’un dispositif qui prendra en charge sa vitesse et régulera ses distances de sécurité avec le véhicule le précédant. Il assurera donc son centrage et son allure dans la voie de 0km/h à 160 km/h.

Quel prix pour quelles caractéristiques ?

Lorsqu’on parle de la Renault Talisman, il faut s’attendre à un prix de 33 400 euros pour la berline dotée d’un moteur diesel, ouencore la Talisman Blue dCi 150 BVM6. D’autre part, celle dotée d’un moteur à essence correspond à 35 100 euros, autrement dit le modèle TCe 160 EDC7. Quant au break, il est disponible pour des coûts de 34 600 euros en diesel et de 36 300 euros en essence. Côté niveau de finition, le constructeur en propose trois, à savoir Intens, Zen et Initiale Paris.

Le modèle Zen est la première phase. Il dispose de jantes à alliage de 17 pouces et des feux LED Pure Vision. Il affiche également un tableau de bord numérique, un écran tactile de 7 pouces, et offre un climatiseur automatique pour deux zones. Il possède par ailleurs un régulateur ou limiteur de vitesse s’ajoutant à celal’aide au parking et son détecteur de fatigue.

La gamme intermédiaire qu’est l’Intens lui confère des jantes à alliage de 18 pouces et une sellerie finie avec du similicuir et du tissu. Elle emporte un système de navigation GPS, un détecteur d’angle mort et une caméra de recul. Son régulateur de vitesse est réglable et l’aide au parking facilite les créneaux. Sinon, il alerte le conducteur des franchissements de ligne.

L’Initiale Paris est bien évidemment la version haut de gamme du Talisman avec ses jantes à alliage de 19 pouces et sa sellerie en cuir Nappa. Il offre une affiche à tête haute et son Pack 4Control permet de contrôler ses quatre roues ainsi que ses amortisseurs. L’assistant « Autoroute & Trafic » y est présent. Enfin, son système audio de la marque Bose est équipé de 13 haut-parleurs et l’ouverture de son coffre se fait en mainslibres.