Huawei P30 Pro New Edition spécifications

Le modèle P30 Pro New Edition actualisé propose des applications et des services Google préinstallés. Il y a 256 Go de stockage en standard, contre 128 Go sur le P30 Pro d’origine et 8 Go de RAM. Du côté logiciel, les acheteurs obtiennent la superposition EMUI 10.1 sauvegardée par Android 10. Les autres spécifications restent inchangées – écran OLED de 6,5 pouces, processeur Kirin 980, quadricaméra à l’arrière et batterie 4200mAh. Le Huawei P30 Pro New Edition sera disponible dans toute l’Europe le 3 juin.