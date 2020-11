Huawei est de retour?! Et plus de questions techniques auxquelles vous devez répondre aujourd’hui!

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du vendredi 30 octobre 2020.

1. Peut-être que Huawei est de retour?

Huawei semble recevoir de bonnes nouvelles alors que nous approchons de la fin de l’année, alors que l’interdiction américaine assouplit sa branche grand public, qui comprend également son activité smartphone.

Hier, il a été rapporté que les sociétés de puces auraient reçu l’autorisation de fournir du silicium à la division des smartphones de l’entreprise, tant qu’il n’était pas utilisé pour les activités de télécommunications 5G de l’entreprise.

On ne sait pas quelles puces Huawei peuvent commander ou si cela annoncera le retour de ses chipsets Kirin. Huawei avait précédemment déclaré que le Kirin 9000 serait son dernier SoC phare auto-conçu.

Et Huawei a suggéré qu’il serait ouvert à l’utilisation de puces Qualcomm à l’avenir.

Le rapport du FT a nuancé les choses dans une certaine mesure: «Cependant, les experts du secteur mettent en garde contre des attentes trop élevées en la matière, soulignant ce qu’ils disent être les décisions politiques erratiques de l’administration Trump.

Nous avons également vu que Samsung peut fournir des écrans à Huawei, ce qui n’est pas vraiment une grande nouvelle étant donné que Huawei utilise des écrans d’autres fournisseurs qui n’ont pas été touchés, mais avec la concurrence et avec les écrans de Samsung sans doute les meilleurs au monde, cela ne peut qu’aider les chaînes d’approvisionnement. .

Et dans l’actualité d’aujourd’hui, un autre signe du dégel est que Huawei peut à nouveau acheter des capteurs de caméra Sony et Omnivision.

Cela compte en particulier, car Huawei est différent de tous les autres fabricants de smartphones, en ce sens qu’il utilise les capteurs de caméra RYYB de Sony pour la capture d’image dans ses produits phares.

Désormais, outre Samsung qui fabrique ses propres capteurs d’image, les principaux produits phares utilisent généralement des capteurs d’image Sony, notamment l’iPhone, OnePlus, Oppo, Xiaomi, etc. Cependant, ce sont des filtres de couleur rouge-vert-bleu ou RVB plus traditionnels avec les capteurs Sony.

Dans les séries Huawei P et Mate, les prouesses photographiques ont été grâce aux capteurs rouge-jaune-bleu de Sony (RYYB), qui est capable de collecter plus de lumière que les capteurs RVB, et Huawei a beaucoup travaillé avec Leica pour perfectionner les techniques d’imagerie. .

Il ne fait pas toujours les meilleurs clichés sous tous les angles, mais le Mate 40 Pro figure actuellement en tête des listes de caméras de smartphone de Dxomark pour l’arrière et les selfies. (Le nouveau Google Pixel 5 vient d’être examiné et les tests iPhone sont encore à venir.)

Ainsi, avoir à nouveau accès à ces capteurs ressemble à un moment décisif dans ce qui était un autre des problèmes de chaîne d’approvisionnement décisifs auxquels Huawei était confronté dans les smartphones.

Qui sait où cela va ensuite! Il serait étonnant de voir si Google était ensuite autorisé à fournir à nouveau ses services mobiles sur Android, mais pour une raison quelconque, il se produit au moins un dégel partiel.

2. Amazon, Apple, Facebook et Google (Alphabet) ont tous déclaré des revenus hier. Il n’est pas surprenant que tout se passe très bien: Amazon a écrasé ses bénéfices, Apple s’est bien débrouillée sans un nouvel iPhone pour booster son trimestre, Google a sauté les portes après la déception du dernier trimestre et Facebook a dépassé les attentes en matière de croissance des utilisateurs et de revenus. Ce sont tous des chiffres de premier ordre, et les détails sous la surface sont fascinants. Apple dépensera 20 milliards de dollars en R&D en 2021. Les résultats d’Amazon n’incluaient pas le Prime Day avec des ventes clôturant à 100 milliards de dollars par trimestre, et emploie désormais plus de 1,2 million de personnes. Répartition des quatre ici, et attendez-vous à une analyse dans la semaine à venir (Business Insider).

3. Préparez votre portefeuille: Netflix a de nouveau augmenté les prix de ses forfaits les plus populaires, pour tous les abonnés. La norme est maintenant de 14 $, la prime est de 18 $, le Netflix flex sur les cinémas étant fermés et un manque de concurrence à succès (Android Authority).

4. Samsung lance SmartThings Find pour vous aider à localiser les appareils Galaxy perdus (Autorité Android).

5. Google a annoncé son propre VPN pour les abonnés Google One de premier plan. Mais utilisons-nous des VPN pour échapper à Google? À quoi ressemble le cryptage? (Autorité Android).

6. Le pack d’abonnement Apple One est lancé aujourd’hui, 30 octobre, avec iCloud, Arcade, Music et TV + et plus encore dans le pack, à partir de 15 $ par mois (Engadget).

7. Amazon ouvre de toutes nouvelles boîtes Razr pour plier les téléphones pour une expédition plus sûre (The Verge).

8. L’Oculus Quest 2 a été précommandé cinq fois plus que l’original (The Verge) … Mais cela dit, le PDG de PlayStation pense que l’avenir radieux de VR est encore dans des années et Sony ne fera pas de «sauts immédiats» (Engadget) .

9. Le ransomware touche des dizaines d’hôpitaux américains dans une vague sans précédent (Wired).

10. Les chercheurs ont finalement compris le goût des poulpes avec leurs bras (Gizmodo).

11. La voiture Roborace obtient un feu vert et entre immédiatement dans le mur (Jalopnik).

12. « Qu’est-ce que la plupart des gens ne réalisent pas est plus récent qu’ils ne le pensent réellement? » (r / askreddit).

Et juste pour le plaisir de clôturer la semaine:

Un YouTuber sud-coréen a été attaqué par une fondue au fromage volante, dans une vidéo virale. Tasty Hoon, une chaîne très bien nommée, semblait combiner poulet, fromage et ASMR, mais utilisait apparemment un fromage pas assez liquide, ce qui a abouti à ceci:

Le reste de la vidéo dépend de vous, mais le redoutable Tasty Hoon n’a pas été découragé et a continué à manger le fromage et le poulet avec bonheur.

