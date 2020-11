West Ham et Aston Villa voulaient que Guardiola aime le vainqueur de la Ligue des champions – .

Photo de Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Mario Mandzukic a refusé les offres de West Ham United et d’Aston Villa et pourrait à la place retourner en Italie pour un chant du cygne de Serie A, selon Gianluca di Marzio.

Lorsque cet avant-centre vainqueur de la Ligue des champions a fait ses adieux à la Juventus et s’est envolé pour le Qatar en janvier, peu de gens se seraient attendus à ce qu’il revienne sur le sol européen moins de 12 mois plus tard.

Mais, même à 34 ans, Mandzukic ne manque pas d’admirateurs.

Et il ne devrait pas non plus l’être. La légende croate à 89 têtes n’a jamais été la plus rapide, comptant sur son instinct de surface de réparation et sa force physique dans le dernier tiers, ce qui signifie qu’il était toujours bien placé pour défier Father Time.

Selon le fiable Di Marzio, Aston Villa et West Ham ont offert à Mandzukic la chance de jouer au football de Premier League pour la première fois de sa riche carrière après seulement cinq mois, dix matchs et deux buts pour Al Duhail.

Pour des raisons inconnues, cependant, Mandzukic a refusé la chance d’enfiler le kit bordeaux et bleu de Villa or the Hammers.

La Serie A s’intéresse toujours à un homme qui a marqué des buts pour le plaisir au Dinamo Zagreb, à Wolfsburg, au Bayern Munich et à l’Atletico Madrid avant de se lancer dans un passage chargé de trophées à la Juventus.

«Dans la boîte, il n’y a personne de meilleur dans les airs au monde. Quand nous avons le ballon (en l’air), il est très, très fort », a déclaré son ancien patron du Bayern Pep Guardiola à ESPN en 2013.

