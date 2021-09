House of the Dragon : Quand va sortir la série spin-off de Game of Thrones ?

Game of Thrones s’est terminé il y a un peu plus de deux ans, et les fans attendent toujours avec impatience le préquel House of The Dragon, dont la date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée, selon eux.

Le drame historique fantastique Game of Thrones, qui a été créé en 2011, a connu une fin dévastatrice sur HBO après huit saisons de diffusion en 2019, présentant une conclusion discutable et totalement divisée aux yeux des fans et des critiques.

La série s’est peut-être terminée il y a un peu plus de deux ans, mais cela ne signifie pas que les fans ne continueront pas à voir des adaptations télévisées des sagas écrites par George R.R. Martin. Actuellement, HBO prépare House of the Dragon, la préquelle la plus attendue à ce jour.

House of the Dragon est basée sur le roman Feu et Sang de George R. R. Martin, qui relate le règne de la Maison Targaryen. L’histoire commence un peu plus d’un siècle après la conquête des sept royaumes de Westeros par Aegon I. En d’autres termes, 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

Le tournage de House of the Dragon a commencé à la fin du printemps dernier, et la sortie est prévue pour 2022. C’est l’estimation actuelle, car HBO n’a pas officiellement révélé de date de sortie spécifique. Et si l’on en croit les fans de Game of Thrones, ils prétendent savoir quand exactement HBO annoncera la date de sortie de House of the Dragon.

Il s’avère qu’en février 2022, HBO organisera une convention officielle de fans de Game of Thrones. Un événement qui n’a jamais eu lieu pendant les huit saisons de la série originale, et en plus de cela, ils n’ont pas organisé de convention depuis qu’ils ont laissé la série se conclure en 2019.

Les fans pensent qu’il y a fort à parier que cette convention sera organisée pour lancer la bande-annonce officielle de House of the Dragon et annoncer la date de la sortie tant attendue.

House of the Dragon est actuellement en tournage au Royaume-Uni. Les fans du drame fantastique épique ont reçu des photos officielles des coulisses en guise de teaser en attendant la date de sortie.