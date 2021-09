Les Pages de l’Angoisse 2 : Y aura-t-il une suite du film sur Netflix ?

Le réalisateur David Yarovesky apporte une touche personnelle pour créer l’ambiance captivante du film d’horreur fantastique pour enfants Les Pages de l’Angoisse (Nightbooks). L’histoire suit l’écrivain d’histoire effrayant prometteur mais incertain Alex, qui devient captif sous la garde d’une sorcière diabolique qui veut une histoire d’Alex tous les jours. Faisant maintenant équipe avec sa codétenue Yasmin, Alex doit trouver le moyen de sortir de l’appartement mobile de la sorcière.

Après sa sortie sur la plate-forme de streaming Netflix, le film a été acclamé par les fans et l’attention de la critique en raison de son ambiance de conte de fées onirique. Le film se termine sur une note plutôt positive, tandis qu’une scène finale peut vous faire vous demander si un spin-off est en préparation. Si vous recherchez la suite potentielle, laissez-nous approfondir la question.

Date de sortie de la suite de Les Pages de l’Angoisse

Les Pages de l’Angoisse est sorti le 15 septembre 2021 sur Netflix. Plongeons maintenant dans les détails de développement du suivi prospectif.

Il n’y a aucun plan officiel pour faire avancer l’histoire pour le moment. Sans annonce définitive, nous sommes voués à basculer dans le domaine spéculatif. Cependant, le réalisateur semblait optimiste quant à l’idée de la suite. David Yarovesky a réalisé le film à partir d’un scénario basé sur le livre de JA White. Le livre est ouvert, quelque chose que le réalisateur a retenu dans le médium cinématographique.

Après Brightburn : L’enfant du mal et The Hive, il s’agit du troisième long métrage du réalisateur. Il ne prétend pas prédire l’avenir, mais il est persuadé que l’univers recèle beaucoup de potentiel pour les fans. De plus, lorsqu’on lui a demandé s’il serait à bord si une suite est effectivement éclairée, le réalisateur a répondu avec une positivité rassurante. Bien que le film n’ait pas impressionné tous les téléspectateurs, les critiques ont adoré la saga contemporaine des contes de fées en raison de son développement, de sa caméra ambiante et de sa direction louable.

Lorsqu’il est combiné avec des personnages originaux et une suggestion qui relie l’histoire à la plus grande tradition des contes de fées pour enfants, le film s’avère être une excellente concoction pour les fans. Ainsi, bien que la réaction des fans ait été polarisée dans une certaine mesure, la plupart d’entre eux ont quitté l’écran de cinéma avec leurs attentes dépassées. De plus, la fantasy pour enfants est un genre connu pour ses suites et ses retombées, et l’horreur est également sujette à des suivis en tant que genre autonome. De Jumanji aux Chroniques de Narnia, plusieurs franchises ont été intégrées dans cette zone de niche où les deux genres se heurtent.

Dès lors, la suite reste bel et bien une possibilité forte, voire une certitude. La finale ouverte du film tient également les téléspectateurs en haleine. À la fin du film, la vieille sorcière rend apparemment son dernier soupir, tandis qu’Alex retrouve le chemin de sa maison. Cependant, dans la scène finale, nous constatons que Natacha est toujours en vie. Après la découverte, la suite peut voir Natacha enlever d’autres enfants pour servir son objectif, ou elle peut ramener Alex et Yasmin de l’histoire originale.

Cela dépend enfin des producteurs de décider du sort final d’un éventuel franchisé, mais Sam Raimi, le producteur du film, a un penchant apparent pour les suites et les franchises. En tant que réalisateur, il a créé la franchise tentaculaire Evil Dead. En même temps, en tant que producteur, il a donné le feu vert à plusieurs projets de suites, dont The Grudge 2 et Don’t Breathe 2. Si la suite est imaginée à tout moment d’ici la fin de 2022, nous nous attendons à ce que la suite de Les Pages de l’Angoisse soit diffusée en 2024 ou plus tard.