Dexter New Blood : Yvonne Strahovski reviendra-t-elle dans le rôle d’Hannah pour le reboot de la série ?

in

Les fans impatients attendent avec impatience le mois de novembre pour voir la première du reboot de la série policière Dexter. Certains anciens visages devraient revenir pour les nouveaux épisodes, et de nombreux fans se demandent si Yvonne Strahovski reviendra dans le rôle d’Hannah.

Dexter, le drame qui s’est terminé en 2013, revient sur les écrans sous la forme d’une mini-série intitulée Dexter : New Blood, dans le but de clore l’histoire du tueur en série, la fin de la série originale n’ayant pas été du goût de la plupart des téléspectateurs.

Dexter : New Blood débute sur Showtime le 7 novembre. Michael C. Hall a repris son rôle de l’emblématique Dexter Morgan. Il est rejoint par un certain nombre d’autres stars de la distribution originale de la série.

Le retour de Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra Morgan, la sœur adoptive du tueur en série, a été confirmé. Le personnage reviendrait sous une forme fantomatique pour remuer le passé qui hante Dexter.

La mini-série de 10 épisodes, Dexter : New Blood, inclut dans l’ancien casting John Lightgow, qui reprendra son rôle de Trinity Killer, tandis que Jack Alcott donnera vie à Harrison, le fils de Dexter Morgan.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle du retour d’autres personnages du casting original de Dexter. Cependant, en raison de l’importance d’Hannah McKay dans les dernières saisons de la série originale, certains se demandent si Yvonne Strahovski reviendra dans le reboot.

Rappelons qu’à la fin de la série policière qui s’est terminée en 2013, Hannah a réussi à s’enfuir en Argentine en connaissant la véritable personnalité de Dexter Morgan. Elle est l’un des rares personnages à avoir survécu, et certains attendent probablement qu’elle réapparaisse dans l’un des dix prochains épisodes.

Cependant, il semble que cela n’arrivera pas. Dans un nouvel article d’Entertainment Weekly, il a été confirmé que, pour le moment, il n’est pas prévu qu’Yvonne Strahovski reprenne son rôle dans le revival de Dexter, en raison du fait que l’actrice est très occupée grâce à la série dystopique The Handmaid’s Tale et à d’autres rôles.