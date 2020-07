Horaire d’été BVB: dates, matchs tests, début de l’entraînement

La saison 2019/2020 est terminée pour le Borussia Dortmund. Quand BVB repart et qu’attend l’équipe de l’entraîneur Lucien Favre pendant la pause estivale? SPOX donne un aperçu de l’horaire d’été noir et jaune.

Le Borussia Dortmund a terminé la saison 2019/20 sans titre: en Bundesliga, le BVB a terminé deuxième derrière le Bayern, en Ligue des champions, il a échoué avant l’interruption de la Corona en huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain. En Coupe DFB, ils ont perdu contre le Werder Brême en huitièmes de finale. Dans la saison à venir, le club veut attaquer à nouveau avec de nouveaux transferts et une équipe accrue.

Avec une défaite de 0: 4 contre 1899 Hoffenheim, BVB a terminé la saison précédente le 27 juin. Après cela, les professionnels ont dû partir en vacances.

L’entraînement commence dans la nouvelle saison le 30 juillet, en août, comme les années précédentes, le camp d’entraînement à Bad Ragaz, en Suisse. Il n’y aura pas de sessions de formation publiques cette fois. « Afin de réduire au maximum le risque d’infection, les professionnels du BVB du complexe sportif et de l’hôtel de l’équipe s’abstiendront également de prendre des selfies avec leurs fans et ne donneront pas d’autographes », a annoncé le club.

© imago images / Poolfoto

Un voyage à l’étranger n’est pas prévu en raison de la pandémie corona.

Les premiers matchs de compétition sont prévus pour septembre, mais la Supercoupe contre le Bayern est bien programmée, qui se déroulera cet été le 30 septembre et donc pas avant le début de la saison. L’adversaire du 1er tour de coupe n’a pas encore été déterminé, la 1ère journée de Bundesliga sera publiée le 7 août par la DFL.

Un aperçu de l’horaire d’été de BVB:

Date programme Lieu / adversaire 30 juillet Début de la formation Centre de formation BVB 10.-17. août Camp d’entraînement Suisse, Bad Ragaz 11.-14. septembre Tour DFB-Pokal inconnue 18.-20. septembre 1ère journée de Bundesliga inconnue 30. septembre Supercoupe Bayern Munich





BVB, programme d’été: jeux tests

Comme les années précédentes, BVB disputera plusieurs matchs tests en préparation de la saison. L’équipe n’a pas encore annoncé de dates fixes ou d’adversaires. Plusieurs tests ont eu lieu au camp d’entraînement de Bad Ragaz au cours des dernières années, ce qui pourrait également être le cas à nouveau en 2020.

BVB: transferts et signatures pour 2020/21

BVB s’est fortement renforcé avec le super talent Jude Bellingham de Birmingham City et le transfert gratuit Thomas Meunier du Paris Saint-Germain. De plus, Dortmund a engagé Emre Can après le prêt de la Juventus. De plus, plusieurs acteurs du crédit reviennent.

Les départs les plus marquants sont sûrement Mario Götze, qui quitte le club en transfert libre, et André Schürrle, dont le contrat a été résilié et qui a mis fin à sa carrière un peu plus tard. Achraf Hakimi a également quitté BVB après la fin de son prêt du Real Madrid.

Ces comptes BVB ont déjà été déterminés:

Nom Ancienne association Transfert signalé Jude Bellingham Birmingham City 23 millions d’euros Thomas Meunier PSG transfert gratuit Emre Can Juventus 25 millions d’euros Felix Passlack Borussia Monchengladbach 25,5 millions d’euros Marius Wolf Hertha BSC (fin du prêt) Sergio Gomez SD Huesca (Leih-Ende) Pic Burnic Dynamo Dresde (Leih-Ende) Emmanuel Pherai BVB U19

Ces départs BVB sont déjà certains: