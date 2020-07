La sonde Jupiter de la NASA photographie l’énorme lune Ganymède comme jamais auparavant (Photos)

Ces images prises par l’instrument JIRAM à bord du vaisseau spatial Juno de la NASA le 26 décembre 2019, fournissent la première cartographie infrarouge de la frontière nord de Ganymède. Les molécules d’eau gelées détectées aux deux pôles n’ont pas d’ordre appréciable de leur disposition et une signature infrarouge différente de celle de la glace à l’équateur. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM)

De la NASA Sonde Juno Jupiter a capturé des vues sans précédent de la plus grande lune du système solaire.

Lors d’un survol rapproché de Jupiter le 26 décembre 2019, Juno a cartographié les régions polaires nord du satellite glacé Ganymède en lumière infrarouge, quelque chose qu’aucun autre vaisseau spatial n’avait fait auparavant.

Les données, que Juno a rassemblées à l’aide de son instrument Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), montrent que le nord de Ganymède est très différent des lieux plus proches de l’équateur de la lune, qui est plus grand que la planète Mercure.

Le pôle nord de Ganymède peut être vu au centre de cette image annotée prise par l’imageur infrarouge JIRAM à bord du vaisseau spatial Juno de la NASA le 26 décembre 2019. La ligne épaisse est de 0 degré de longitude. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM)

« Les données JIRAM montrent que la glace au pôle nord de Ganymède et ses environs a été modifiée par la précipitation de plasma », Alessandro Mura, co-chercheur Juno à l’Institut national d’astrophysique de Rome, dit dans un communiqué . « C’est un phénomène que nous avons pu apprendre pour la première fois avec Juno car nous sommes capables de voir le pôle nord dans son intégralité. »

Ce plasma est constitué de particules chargées du soleil, qui ont été piégées par le puissant champ magnétique de Jupiter. Contrairement à toute autre lune, Ganymède, large de 3 274 milles (5 269 kilomètres), possède son propre champ magnétique, qui dirige le plasma vers ses pôles.

Un phénomène similaire se produit ici sur Terre, ce qui explique pourquoi les aurores se produisent à des latitudes élevées sur notre planète. Mais Ganymède n’a pas d’atmosphère pour obstruer et être éclairée par ces particules, alors elles claquent fort dans la glace aux deux pôles et autour de ceux-ci.

En conséquence, la glace polaire de Ganymède est passée à un état amorphe au niveau structural. Cette glace battue a une signature infrarouge différente de la glace cristalline hautement ordonnée aux basses latitudes, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

La sonde Juno de 1,1 milliard de dollars a été lancée en août 2011 et est arrivée à Jupiter en juillet 2016, dans le but d’aider les scientifiques à mieux comprendre la composition, la structure, la formation et l’évolution de la planète géante.

Juno fait une boucle autour de Jupiter sur une orbite très elliptique, recueillant une variété de données lors de passages rapprochés qui se produisent tous les 53,5 jours terrestres. Lors de la rencontre de décembre 2019, le pôle nord de Ganymède était aux yeux de Juno. L’équipe de mission a donc réorienté la sonde, lui permettant d’étudier la région mystérieuse avec JIRAM et d’autres instruments.

Juno a recueilli environ 300 images infrarouges, à une distance d’environ 100 000 km. Les images ont une résolution d’environ 23 km par pixel, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

« Ces données sont un autre exemple de la grande science dont Junon est capable en observant les lunes de Jupiter », a déclaré Giuseppe Sindoni, directeur du programme de l’instrument JIRAM pour l’Agence spatiale italienne, dans le même communiqué.

