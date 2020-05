Honda remplacera le WRV par un tout nouveau VUS sous-compact

Dans un récent rapport, des responsables de Honda ont suggéré d’apporter un tout nouveau VUS sous-compact au cours des deux prochaines années, en remplacement du WRV.

Honda est l’un des rares constructeurs automobiles qui n’existe toujours pas dans le segment des SUV sous-compacts. Il a le SUV-crossover WRV dans la même gamme de prix et positionné comme un petit SUV. Cependant, de nombreux acheteurs pensent également qu’il s’agit d’une plus grande berline car sa forme, comme nous l’avons dit plus tôt, ressemble à un multisegment et non à un VUS approprié.

Voyant une énorme popularité dans le segment des SUV, Honda a décidé de boucler sa ceinture et de se concentrer davantage sur les SUV. Il prévoit deux nouveaux VUS, dont un remplacement pour le WRV et un VUS de 4,2 mètres. Ce dernier sera certainement un rival pour les goûts de Nissan Kicks, Hyundai Creta et Kia Seltos.

Le nouveau SUV sous-compact est actuellement en cours de développement et devrait sortir d’ici 2022. Il sera construit sur la plate-forme du nouveau Amaze, qui est léger et robuste. Le nouveau SUV affichera un design complètement frais avec tous les indices de style Honda typiques. De plus amples informations devraient être publiées dans les prochains mois.

Honda WRV est un multisegment / SUV très élégant mais pas si génial. À ses débuts, Honda a pris un bon départ avec elle, mais au fil des ans, sa popularité a diminué. La principale raison en serait sa cabine obsolète et moins de fonctionnalités premium par rapport aux rivaux.

Honda va bientôt lancer le BS6 WRV mis à jour. Les réservations ont commencé et il a également commencé à atteindre les concessionnaires. Il continuera avec le même moteur diesel 1,5 litre et 1,2 litre essence et les mêmes options de boîte de vitesses. WRV a été introduit en 2017 et reçoit sa première mise à jour maintenant.

Honda avait auparavant prévu de lancer le HR-V en Inde, ce qui irait à l’encontre de Tata Harrier, MG Hector et Mahindra XUV500. Cependant, en raison de son prix élevé, le fabricant a abandonné les plans pour cela. Désormais, Honda se prépare au lancement de la nouvelle génération City, BS6 WRV, BS6 Jazz et BS6 Honda Civic Diesel.