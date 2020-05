Blu-ray Review – White Fire (1984)

Feu blanc, 1984.

Réalisé par Jean-Marie Pallardy.

Avec Robert Ginty, Fred Williamson, Belinda Mayne, Jess Hahn et Gordon Mitchell.

SYNOPSIS:

Les frères et sœurs mineurs recherchent un diamant légendaire, aux côtés de plusieurs autres gangs criminels.

« C’est un mauvais film qui est bon », dit l’acteur Fred ‘The Hammer’ Williamson dans les films spéciaux de Feu blanc, une production turco-française de 1984 refaite à neuf par Arrow Video, et il a raison, bien qu’il nie mentionner des étranges, des bizarres et totalement fous.

Réalisé par le cinéaste français Jean-Marie Pallardy, dont les crédits précédents incluent Emmanuelle se rend à Cannes, Emmanuelle 3 et Embrasse-moi avec luxure – juste pour que vous sachiez d’où il vient – et avec l’ancienne star du football américain Fred Williamson (Vigilante/Du crépuscule jusqu’à l’aube), Robert Ginty (L’exterminateur) et Belinda Mayne (Alien 2: Sur Terre), on ne peut nier que Feu blanc va surtout plaire à un certain public qui a soif de leur violence sanglante, de leur romance exploiteuse et de leur dialogue écrit au dos d’un tapis de bière lors d’une réunion de production, et White Fire livre sur tous les fronts de manière spectaculaire. Cependant, ce que vous en retirez dépend de la quantité de bêtises que vous êtes prêt à supporter.

Ginty et Mayne jouent Bo et Ingrid Donnelly, un frère et une sœur qui ont vu leurs parents abattus quand ils étaient enfants et ont été emmenés par Sam (Jess Hahn – L’homme de Chicago), dont le travail réel ou comment il est venu les sauver ce jour-là n’est jamais précisé, mais si Bo et Ingrid étaient des anges, il serait Charlie. Quoi qu’il en soit, Bo et Ingrid, maintenant adultes, travaillent pour une entreprise d’extraction de diamants entre deux emplois pour Sam, et il a été porté à leur attention que le mythique diamant de feu blanc a été découvert dans une grotte, alors les trois éclosent un plan pour le récupérer.

Malheureusement pour eux, il y a aussi un gang de criminels italiens après le diamant et pendant un conflit Ingrid est tué, ce qui frappe durement Bo car Ingrid et lui semblent avoir eu une relation incestueuse. Heureusement, une solution est à portée de main alors qu’Olga (également jouée par Mayne) entre en scène et rejoint Bo et Sam en ayant une coupe de cheveux, un faux bronzage et en disant à tout le monde qu’elle est Ingrid. Cela signifie également que Bo peut dormir avec elle sans aucune culpabilité, pas qu’il semblait en avoir quand c’était sa vraie sœur, et l’aventure continue alors que le trio maintenant rajeuni va après le diamant contre les Italiens, le boss ombreux de Bo au diamant le mien et Noah Barclay de Fred Williamson, un proxénète à la recherche d’Olga, une de ses dames qui s’est enfuie.

Il y a donc beaucoup à déballer en ce qui concerne Feu blanc mais en parler ou en écrire ne rend pas justice à la folie – il faut vraiment le voir en action, et il y a beaucoup d’action comme une pièce de théâtre violente après l’autre est projetée à l’écran comme un nombre apparemment illimité des hommes de main moustachus viennent après Bo et Ingrid, tous à combattre avec toutes les armes à portée de main, y compris le point culminant de Robert Ginty brandissant une tronçonneuse et découpant des chemises rouges.

Ginty lui-même est un choix étrange en tant que leader dans un mouvement comme celui-ci, malgré son rôle de signature en tant que vétérinaire vietnamien devenu fou L’exterminateur mais dans ce film, il joue un gars ordinaire qui a vu de mauvaises choses et est poussé à bout. Ici, il semble être une sorte de héros d’action de la classe ouvrière de type James Bond dont les yeux de chiot, la moustache de la star du porno et les cheveux bien coiffés lui donnent l’air d’un directeur de banque qui est également à portée de main avec ses poings, bien que son gars habituel ait l’air de le faire aider à accentuer le comportement déviant sexuel de Bo et à donner un sens à son casting étrange, si la déviance sexuelle est ce que vous recherchez, ce que Jean-Marie Pallardy était clairement.

Mais heureusement, Fred Williamson est sur place pour ajouter le machisme si nécessaire à près d’une heure et, après un peu d’accalmie où Bo regarde sa sœur nue pendant qu’elle s’essuie, lui dit qu’il souhaite qu’elle ne soit pas sa sœur – bien que cela ne ressemble pas à ce petit détail l’arrêterait – puis rencontre Olga, le film écrase, frappe et frappe son chemin vers son acte final où tout le monde est après le diamant mythique (qui s’est apparemment assis dans une grotte clairement minée pendant des millions d’années sans que personne ne s’en aperçoive) et des balles et de la dynamite sont lancées de la même manière que tous les tropes de genre action / grindhouse sont lancés, certains d’entre eux collant, la plupart non, mais le réalisateur semblait alors avoir renoncé à appliquer retenue alors pourquoi devrions-nous appliquer une logique?

Vous pouvez continuer toute la journée à lister ce qui ne va pas avec ce film et essayer de trouver des réponses à toutes les questions qu’il soulève, mais, comme indiqué précédemment, vous devez vraiment le voir par vous-même. Soutenu par un commentaire informatif de l’auteur Kat Ellinger, des entrevues avec Fred Williamson, le scénariste / réalisateur Jean-Marie Pallardy et le rédacteur en chef Bruno Zincone, White Fire est très bizarre en ce qui concerne l’intrigue et la mise en scène, mais si l’action de ces classiques de la 42e rue grindhouse des années 1970 et du début des années 80 sont votre truc alors il y a beaucoup à apprécier ici, bien que la chanson titre perd rapidement tout attrait qu’elle aurait pu avoir à la cinquième fois que vous l’avez entendue. Vous pouvez également parier que Quentin Tarantino et Robert Rodriguez ont regardé ce film à un moment donné, bien que leur mauvais doublage stylisé, leur montage saccadé et leurs choix d’intrigues absurdes aient été délibérés alors que Feu blanc est la vraie affaire.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★ ★ ★

Chris Ward

