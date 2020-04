Hollywood Teaser trouve nos rêveurs auditionnant pour leurs rêves

Avec Ian Brennan et Ryan Murphyc’est Hollywood prêt à faire ses débuts sur Netflix ce vendredi 1er mai, les téléspectateurs ont déjà eu droit au générique d’ouverture de la série. Maintenant, les téléspectateurs obtiennent un meilleur aperçu de notre casting de rêveurs dans un clip qui est fait ‘comme s’il s’agissait de séquences de test d’une audition pour la vie. Après cela, nous obtenons une double poignée d’insinuations en apprenant que certains de nos rêveurs sont plus que disposés à être au service. Situé dans Tinseltown après la Seconde Guerre mondiale, Hollywood suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe alors que chacun essaie de réussir. Chaque personnage offre un aperçu unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les systèmes et les biais injustes à travers la race, le sexe et la sexualité qui continuent à ce jour. La série prend un « What If? » Très intéressant approche des sujets, une qui considère comment les choses auraient pu être si ces dynamiques de pouvoir n’existaient pas.

Rien que pour la bande-annonce, il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles nous devions ajouter cette série à nos listes de « must watch ». C’est Ryan Murphy et c’est donc « In Murphy, We Trust ». Il a également ce mélange d’alt-histoire et de dure réalité historique qui a tourné Quentin Tarantinoc’est Il était une fois… à Hollywood dans l’un des films préférés de l’année dernière. Mais c’est ce que nous avons vu La théorie du Big Bang alun Jim Parsons qui a le plus intrigué. Dans les quelques scènes que nous avons vues jusqu’à présent, l’acteur nous montre un côté que la sitcom primée ne présenterait et ne pourrait jamais présenter, et jusqu’à présent, nous sommes impressionnés.

Netflix Hollywood étoiles David Corenswet comme Jack Castello, Darren Criss comme Raymond Ansley, Jeremy Pope comme Archie Coleman, Patti LuPone comme Avis Amberg, Laura Harrier comme Camille Washington, Samara Weaving comme Claire Wood, Dylan McDermott comme Ernie, et Holland Taylor comme Ellen Kincaid. De plus, la série met également en vedette Jim Parsons comme Henry Willson, Joe Mantello comme Dick Samuels, Jake Picking comme Rock Hudson, Reine Latifah comme Hattie McDaniel, Michelle Krusiec comme Anna May Wong, Maude Apatow comme Henrietta, Mira Sorvino comme Jeanne Crandall, Rob Reiner comme Ace Amberg, Katie McGuinness comme Vivian Leigh, et Harriet Harris comme Eleanor Roosevelt.