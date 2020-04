La montée de Skywalker semble respecter la règle des deux Sith de Retcon / Film

Star Wars: La menace fantôme célèbre établi un nouveau morceau clé de la mythologie dans une galaxie très loin. Parallèlement à l’introduction des midi-chloriens intrusifs, il expliquait également la «règle des deux» des Sith, où il n’y avait qu’un maître et un apprenti, ni plus, ni moins. Cela venait directement de Yoda, qui semblait être une source assez solide de connaissances sur les ennemis jurés des Jedi. Cependant, si un nouveau Guerres des étoiles livre est précis, cette règle a été modifiée.

ScreenRant a pris le temps de lire le Star Wars: The Rise of Skywalker romanisation junior, celle destinée aux enfants. Dans ce livre, Rey lit une partie de l’ancien texte Jedi qui dit:

«Le Prime en est un, mais les Jedi sont nombreux. Les Sith étaient nombreux mais émergent souvent gouvernés par deux. Les graines du Jedi ont été semées dans toute la galaxie, sur Ossus, Jedha, Xenxiar et autres. Les Sith n’ont pas de graines, car ce qu’ils enterrent ne pousse pas. Ce sont les spoliateurs des mondes et ils ont jeté des déchets une fois des habitats fertiles tels que Korriban, Ziost, Ixigul, Asog et autres.

Remarquez comment le texte indique que les Sith sont «gouvernés par deux» plutôt que d’avoir une règle de seulement deux Sith existant à un moment donné. C’est quelque chose qui s’est avéré faux au fil des ans de toute façon grâce à la survie de Dark Maul pendant que l’empereur Palpatine et Dark Vador régnaient sur la galaxie. Et n’oublions pas les inquisiteurs Sith qui sont apparus récemment. Mais ce qui a probablement forcé ce problème, ce sont tous les sectes Sith qui étaient sur Exegol. Avec cette interprétation plus précise, nous savons que plus de deux Sith peuvent être là-bas, ce qui est beaucoup plus logique pour assurer la survie du côté obscur de la Force.

Il est également intéressant de noter que le texte mentionne Korriban, connu comme le monde natal ancestral de l’Empire Sith non-canon Guerres des étoiles «Légendes», ainsi que d’autres lieux précédemment établis dans d’autres histoires. Korriban était déjà mentionné dans le Mythes et fables de Star Wars livre sorti il ​​y a quelque temps, mais c’est peut-être une façon furtive de repousser certains éléments des précédents Guerres des étoiles médias afin qu’ils puissent être inclus dans la prochaine initiative de publication Star Wars: La Haute République.

Les fans ont voulu voir plus de personnages et de détails de Star Wars Legends réintégrés dans Guerres des étoiles canon depuis longtemps maintenant. Ils ont réalisé leur souhait à plusieurs reprises, y compris et peut-être de façon plus satisfaisante avec le retour du grand amiral Thrawn. Mais l’introduction d’Exegol avait beaucoup souhaité que Korriban soit plutôt introduit dans les films. Nous pourrions peut-être voir cela se produire un jour ou l’autre.

