DAN SLOTT sortant IRON MAN

L’écrivain Dan Slott a annoncé que la fin de l’actuelle Iron Man 2020 la série d’événements sera également la fin de la course de Slott avec le personnage complètement. Cette série d’événements a été reportée après le numéro 3 en raison des effets de la pandémie de coronavirus sur le principal distributeur de Direct Market, Diamond.

« C’est un tour d’horizon de mon 25e et dernier complot IRON MAN! Ce qui a toujours été le plan … » Slott a tweeté. « Dès le premier jour, il s’agissait de construire une grande histoire d’Iron Man 2020 (en 2020!). Quel voyage ça a été, avec tant de co-créateurs talentueux et la meilleure équipe éditoriale de bandes dessinées! le voir! «

Plus tard, Slott s’est corrigé en disant 23 parcelles et non 25 – alors que Gail Simone a écrit deux numéros de Slott. Tony Stark: Iron Man exécuter, en plus d’autres scénaristes ont également contribué à co-écrire la série avec Slott.

La course Iron Man de Slott a commencé le 20 juin 2018 avec Tony Stark: Iron Man # 1.

L’écrivain dit qu’il prévoit de continuer sur Marvel Les quatre Fantastiques.