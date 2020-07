Hocus Pocus 2: A quand la suite ?

Hocus pocus est un film d’horreur comique réalisé par Walt Disney Pictures. Le film a été réalisé par Kenny Ortega et écrit par Neil Cuthbert et Mic Garris. Ce film original est sorti en 1993. Et maintenant, après plus d’une décennie, les créateurs ont décidé de faire une suite qui apparaîtra sur Disney+.

Le film original suit l’intrigue dans laquelle un adolescent ressuscite accidentellement un trio de sorcières le soir d’Halloween. La fin du film montre qu’en essayant de s’adapter au XXe siècle, les sorcières trouvent beaucoup à redire sur le fait qu’Halloween soit devenu un jour de vacances.

Probablement, ce qui se passe après cela continuera dans Hocus Pocus 2. Comme aucune bande-annonce du film n’est sortie, il est difficile de deviner quelle sera l’intrigue du film à venir. Il faut donc attendre la bande-annonce officielle pour connaître la suite.

une probable date de sortie ?



La suite de Hocus Pocus 2 est confirmée mais il n’y a pas encore de date de sortie pour le film. Il est également confirmé que la suite ne sera pas diffusée sur grand écran mais sur la plateforme de stream de Disney, Disney+.

Hocus Pocus 2: Expected Release Date, Who Is In The Cast? Know More About It https://t.co/9P9K84ZUsP — Honk News (@news_honk) July 16, 2020

Qui retrouvera t-on au casting ?



La star originale Sarah Jessica Parker a dit qu’elle et ses co-stars Kathy Najimy et Bette Miller sont prêtes et attendent l’appel de Disney pour rendre les choses officielles. Un autre personnage du film, Doug Jones, qui joue le rôle de Billy Bitcherson, a déclaré qu’il aimerait bien reprendre son rôle.

Comme la série 2 sera une suite du premier film, beaucoup pensent que les nombreux personnages du film original seront de retour pour la suite. Il est également confirmé que les trois soeurs Sanderson originales reviendront pour le film.