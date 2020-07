Ana María Aldón, indignée par cet épisode qui n’était pas vu en son temps comme des «survivantes»

Bien que ‘Survivors 2020’ se soit terminé il y a plus d’un mois et demi, ce qui s’est passé dans les îles honduriennes où le format est développé continue de donner beaucoup à dire. La dernière à le faire a été Ana María Aldón. La femme a surpris tout le monde avec son attitude sur l’île et c’est qu’avec le passage des semaines il a fini par devenir l’un des favoris du public pour remporter la victoire. Il a réussi à trouver des alliés sur l’île mais aussi à l’extérieur et La preuve en est qu’il a réussi à atteindre la grande finale de l’émission de télé-réalité Bulldog TV.

Ana María Aldón dans ‘Survivors’

Bien qu’il n’ait pas remporté la victoire, il a obtenu l’affection du public, quelque chose qui, comme elle l’a avoué à plusieurs reprises, est très important pour elle. Ainsi, lorsque son attitude a été déformée, cela l’a particulièrement affecté (et scandalisé). Et c’est précisément ce qui s’est passé avec un geste que la femme a fait quelques jours avant la fin du concours qui sans aucun doute, il a été durement critiqué par le public et même par Gloria Camila, la fille de son mari, qui n’a pas hésité à lui faire payer le peu de générosité dont elle aurait fait preuve.

Ana María a réussi à prendre en récompense un test qui a battu un gros hamburger qu’elle ne voulait pas partager avec leurs pairs malgré la possibilité de le faire. « En regardant ce hamburger avec le quartier de pommes de terre (…) et en tenant compte du fait qu’ils ont l’estomac fermé et qu’ils ne pourront pas tout manger, je l’aurais partagé », a déclaré Gloria Camila avec indignation. Mais qu’est-ce que ni elle ni le reste de la le public savait que Ana María a partagé ce prix avec certains de ses collègues; un moment que malgré cela n’a jamais été diffusé à la télévision, les téléspectateurs n’ont jamais su ce qui s’est réellement passé.

La vérité, en live sur Instagram

Aldón elle-même voulait l’expliquer en direct sur son compte Instagram officiel. Lorsqu’on lui a posé des questions sur le sujet, elle n’a eu aucun problème à dire qu’elle avait partagé la nourriture avec ses camarades de classe. « J’ai partagé le hamburger avec Rocío Flores », Il a commencé par dire, pour affirmer plus tard qu’il avait également donné du pain et des pommes de terre à Albert Barranco et Jorge Pérez. « Cela ne figurait pas sur le programme, cela n’a pas été supprimé et n’a pas été vu. Je ne sais pas pourquoi », la femme a condamné, indiquant très clairement qu’à aucun moment elle n’a été aussi égoïste que beaucoup le prétendaient sur les réseaux sociaux ou même à la télévision.