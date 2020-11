HMD a construit un concept Nokia N95 moderne et coulissant: l’achèteriez-vous?

HMD Global a construit un concept moderne inspiré du Nokia N95 qui n’a jamais été mis sur le marché.

Le téléphone arbore un écran coulissant avec un grand haut-parleur et deux caméras selfie.

Le concept comprend également une béquille intégrée autour du réseau de caméras arrière.

HMD Global a refait plusieurs appareils Nokia au fil des ans, dont le légendaire 3310 et le 8110 de la série de films The Matrix. Maintenant, il s’avère que la société prévoyait de refaire un autre classique: le Nokia N95.

Selon un tweet de HMD’s Juho Sarvikas, le produit phare de la série N a inspiré un concept coulissant moderne qui a finalement été abandonné. Et la société a en fait fabriqué un appareil de référence, comme détaillé dans la vidéo de M. Mobile ci-dessous (passez à 6:10).

Contrairement au N95 qui a glissé vers le haut pour révéler un clavier T9 ou vers le bas pour les commandes de lecture, le concept moderne N95 glisse de gauche à droite, révélant un duo de caméras selfie et une grille de haut-parleur pleine longueur. Esthétiquement, il conserve le langage de conception actuel de Nokia d’un réseau de caméras arrière circulaire et de lignes douces. Mais intelligemment, un anneau tournant autour des caméras fait office de support intégré.

Un système coulissant vertical a également été envisagé. Faire glisser l’écran vers le haut révèle un «haut-parleur très fort», tandis que le glissement vers le bas permet de découvrir deux caméras frontales et LED. Sarvikas note que le problème avec cette conception est que les utilisateurs ne peuvent pas « accéder aux caméras et au haut-parleur en même temps. »

À l’ère des smartphones farfelus qui ont engendré les pliables, les écrans en T et les téléphones à clapet modernes, le concept Nokia ne semble pas si exagéré. Si quoi que ce soit, le concept serait sans doute le facteur de forme non traditionnel le plus pratique disponible, en particulier lorsque vous regardez du contenu. Selon Sarvikas, le « L’objectif était de garantir la convivialité en mode paysage et portrait ainsi qu’une utilisation confortable d’une seule main. » Ils ont sans doute cloué cela avec la glissière latérale.



Contrairement aux facteurs de forme plus aventureux actuellement disponibles, un simple curseur latéral serait probablement moins cher à construire qu’un téléphone pliable ou à rabat. Osons-nous dire, si c’est quelque chose comme le N95, il devrait aussi être assez robuste.

Bien qu’il n’y ait apparemment aucun plan pour commercialiser ce concept à l’heure actuelle, nous ne voyons aucune raison pour laquelle HMD n’envisagerait pas de téléphones coulissants à l’avenir. Reste à savoir si cet appareil peut capturer la magie du N95 et apporter quelque chose de vraiment utile sur le marché.

