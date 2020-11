PS5: Digital Foundry Review confirme l’absence de fonctionnalités HDMI 2.1

Déjà ce week-end, il a été annoncé que la PS5 ne prendrait pas en charge toutes les fonctionnalités au lancement annoncées par Sony. Cela a maintenant été confirmé par un examen complet de Digital Foundry, selon lequel les fonctionnalités mentionnées ne devraient initialement affecter qu’un petit groupe d’acteurs.

Entre autres choses, il rentre dans le problème HDMI 2.1, selon lequel la PS5 n’offre ni la résolution 8K, comme promis sur la boîte, ni des fonctionnalités telles que VRR ou ALLM. Cela a été testé sur un téléviseur LG 8K et peut être visionné à merveille dans la vidéo ci-dessous. Digital Foundry arrive également à la conclusion que l’absence de ces fonctionnalités est un « la honte« be. ALLM (Game Mode) peut également être commuté manuellement, mais le temps où vous deviez basculer entre les chaînes de télévision sur l’appareil est révolu depuis 65 bonnes années.

Il faut s’attendre à ce que Sony fournisse ces fonctionnalités via une mise à jour, mais si celle-ci n’était pas disponible le jour du lancement, Sony était plutôt imprudent de les annoncer sur la boîte. Peu importe si seulement un ou deux joueurs sont vraiment intéressés, ou le grand public. Avec un mensonge publicitaire, Sony a déjà volé plusieurs fois sur le fr …, pour le dire ainsi. C’est une décision risquée, en particulier aux États-Unis, où des poursuites contre les fabricants peuvent être facilement provoquées.

Une console qui continue de décevoir

La revue de Digital Foundry traite également de la « puissance » de la PS5, dont on peut à juste titre douter de plus en plus, du système de refroidissement, de la mémoire interne et plutôt ridicule, et du contrôleur DualSense, dans lequel Sony a apparemment investi plus que dans tout le reste de la console.

Une autre vidéo présente aujourd’hui l’interface, qui est essentiellement basée sur celle de la PS4 et a été étendue pour inclure quelques fonctionnalités. Apparemment, Sony suppose qu’à l’avenir tout le monde veut juste être en ligne … les joueurs hors ligne classiques semblent devenir de plus en plus hors de propos pour les Japonais.

Notre conseil: si vous avez une pré-commande PS5, n’hésitez pas à vous y tenir, le reste ne manquera probablement pas grand-chose avec la console, du moins pas pour le moment. Cela va des fonctionnalités aux performances en passant par les jeux. Les jeux cross-gen peuvent également être très bien joués sur la PS4 Pro, et même moins chers.