Henderson élu joueur de l’année en Angleterre

Jordan Henderson a été élu joueur de l’année par les écrivains de football vendredi après avoir été capitaine de Liverpool à son premier titre de champion anglais en 30 ans et avoir également joué un rôle de premier plan dans la collecte de fonds pour le service de santé britannique pendant la pandémie de coronavirus.

Henderson a battu le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne au prix de la Football Writers ‘Association.

« Aussi reconnaissant que je le suis, je n’ai pas l’impression de pouvoir accepter cela tout seul », a déclaré le milieu de terrain central, qui a remporté le trophée de la Premier League mercredi. «Je n’ai pas l’impression que tout ce que j’ai accompli cette saison ou en fait pendant toute ma carrière a été fait par moi-même.

«Je dois beaucoup à tant de personnes différentes, mais rien de plus que mes coéquipiers actuels, qui ont juste été incroyables et le méritent autant que moi. Gagner la ligue a duré 13 mois époustouflants pour Liverpool, qui a également remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs au cours de cette période. Henderson a été un leader inspirant à cette époque, les performances de Liverpool plongeant souvent dans ses rares absences.

Le milieu de terrain anglais a également joué un rôle important dans les coulisses lors de la suspension de la ligue pendant la pandémie, menant une initiative qui a vu des joueurs faire équipe avec un organisme de bienfaisance pour collecter des fonds pour le National Health Service.

«Le leadership est intangible et souvent non quantifiable à moins qu’il ne soit incontestable», a déclaré la présidente de la FWA, Carrie Brown. «Jordan Henderson est à la fois le professionnel ultime et maintenant une véritable légende de Liverpool.

«Jordan est un joueur auquel ses coéquipiers se tournent sur le terrain et que ses rivaux admirent en dehors. Le critère de vote pour le footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association est celui qui mène par précepte et exemple et, dans les moments les plus sombres de ce pays, la Jordanie, spontanément, s’est ralliée personnellement aux capitaines de club pour créer #PlayersTogether. Le prix du footballeur de l’année de la FWA est le plus ancien prix de football individuel au monde. Il a été attribué pour la première fois en 1948. AP BS BS

