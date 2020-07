Le rideau est sur le point de tomber sur la comète NEOWISE

La comète la plus brillante à apparaître dans le ciel de l’hémisphère nord depuis près d’un quart de siècle mettra bientôt fin à sa course en tant qu’objet à l’œil nu.

La comète NEOWISE (alias C / 2020 F3) a été découverte le 27 mars par des astronomes lors de la mission NEOWISE, qui a utilisé le télescope spatial Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA pour rechercher des objets proches de la Terre, comme des astéroïdes et des comètes. La comète a fait son approche la plus proche du soleil (appelée périhélie) le 3 juillet. À l’époque, elle a balayé à moins de 29,4 millions de miles (44,1 millions de kilomètres) du soleil, ou à l’intérieur de l’orbite de Mercure, la planète la plus intérieure.

Peu de temps après, la comète s’est épanouie. Elle n’a pas atteint le statut de « grande » comète (comètes exceptionnellement brillantes avec des queues longues et brillantes), mais elle a tout de même fait un spectacle formidable qui a plus que satisfait ceux qui l’ont vue. Bien qu’il s’éloigne du soleil depuis, il s’approchait régulièrement de la Terre. Mercredi soir 22 juillet, NEOWISE est passé au plus près de la Terre qu’il viendra (appelé périgée), à ​​103,5 millions de km.

Le 18 juillet 2020, l’astrophotographe Evan Zucker et sa femme, Paula, ont conduit trois heures dans le désert de Mojave au nord de Desert Center, en Californie, pour voir la comète NEOWISE. «La comète elle-même était un objet à l’œil nu très évident, même jusqu’à l’horizon, mais la queue ionique était un défi à percevoir à l’œil nu», a écrit Zucker sur Facebook. Ils ont utilisé un appareil photo Sony a7iii avec un objectif Sony 85 mm f / 1,4 GM, réglé sur f / 1,4 et ISO 800, monté sur un 6 pouces. Télescope Celestron pour assurer le suivi. L’exposition unique de 13 secondes a été traitée dans Adobe Lightroom et Topaz AI De-Noise. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Evan Zucker)

Parce que la comète s’était approchée de la Terre au cours des dernières semaines, son atténuation depuis son balayage autour du soleil a été lente. La comète, en fait, brillait à une magnitude de +1,6 le 4 juillet et avait une magnitude légèrement à environ +2,0 (à peu près aussi brillante que Polaris, l’étoile du Nord) le 15 juillet (la magnitude est une mesure de la luminosité d’un objet, avec une petite chiffres indiquant des objets plus brillants.) Pendant ce laps de temps, l’approche de la comète vers la Terre avait bien compensé sa distance croissante par rapport au soleil.

Depuis le 16 juillet, cependant, la décoloration de la comète est plus perceptible. Ce week-end, il brillera comme un objet de quatrième magnitude – assez facile à voir encore à l’œil nu si vous avez un bon ciel sombre. La comète a également arboré une fine queue de poussière d’au moins cinq degrés de longueur (votre poing tendu à bout de bras est à peu près égal à dix degrés; les «étoiles de pointeur» au bout du bol du Big Dipper sont un peu plus de cinq degrés d’intervalle).

Muscles de la lune

Depuis qu’elle a contourné le soleil, la comète a lentement augmenté dans le ciel nocturne du nord-ouest et sa position par rapport à la Grande Ourse l’a rendue assez facile à trouver. Mais maintenant, un objet qui était pratiquement absent du ciel du soir depuis que NEOWISE a contourné le soleil, est maintenant de retour et posera un obstacle croissant aux observateurs de comètes chaque nuit qui passe.

Cet objet est la lune.

Ce week-end ce sera un croissant qui s’élargit et sa lumière ne posera pas trop de nuisance, mais le lundi 27 juillet il atteindra sa première phase de quart (« demi »), et dans les nuits qui suivront ce sera une épilation gibbeuse, et inondant le ciel de fin de nuit et tôt le matin de sa lumière pendant la semaine à venir. Et maintenant que la comète s’éloigne à la fois du soleil et de la Terre, elle continuera à s’estomper à un rythme plus rapide.

Selon les prévisions les plus récentes du Bureau central des télégrammes astronomiques, NEOWISE tombera probablement en dessous de la cinquième magnitude d’ici la fin juillet et cela, combiné à la lumière d’une lune presque pleine, signifiera presque certainement qu’il ne sera plus visible sans jumelles ou un petit télescope.

Cette carte du ciel montre le chemin que la comète NEOWISE prendra à travers le ciel du soir à la fin juillet et début août. (Crédit d’image: application SkySafari)

Donc, ce dernier week-end de juillet offrira probablement la plupart de leur dernière chance d’avoir un très bon aperçu de ce visiteur bien au-delà des limites extérieures de notre système solaire. La proximité de la comète avec la Grande Ourse aidera grandement à la localiser. N’oubliez pas que votre poing fermé, tenu à bout de bras, mesure environ 10 degrés. Le samedi et le dimanche soir (25-26 juillet), environ deux heures après le coucher du soleil, dirigez-vous vers le nord-ouest pour trouver la Grande Ourse.

Allez environ 15 degrés (environ « un poing et demi ») vers le bas et en bas à gauche du bas du « bol » de la Grande Ourse, et finalement vous arriverez à proximité de la comète. Si vous vous trouvez dans un endroit sombre, sans lumière vive, vous devriez pouvoir distinguer la comète comme une traînée de lumière pâle à l’œil nu.

Autre astuce: lorsque vous regardez la comète, détournez légèrement les yeux pour mieux la voir. En raison de la structure de l’œil, les objets pâles sont vus plus clairement lorsqu’ils ne sont pas regardés directement. Deux heures après le coucher du soleil, NEOWISE se tiendra à plus de 20 degrés («deux poings») au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest.

Si vous ne pouvez toujours pas le voir, c’est là que les jumelles seront les plus utiles; des jumelles (ou un télescope de faible puissance) amélioreront certainement la vue en raison de leur plus grand pouvoir de collecte de lumière.

Cette image de la comète NEOWISE a été prise le soir du 18 juillet 2020 par Maria Rao de Putnam Valley, New York, à 80 km au nord de New York. La vue correspond à peu près à ce qui aurait été vu à l’œil nu. La tête de la comète (coma) a formé un triangle avec les étoiles proches Al Kaprah et Talitha, qui marque la patte avant gauche d’Ursa Major (la Grande Ourse). Elle a utilisé un I-phone 11. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Maria Rao)

La comète reçoit toujours des éloges

Au cours des trois dernières semaines, malgré le fait qu’il a commencé à s’estomper lentement, NEOWISE recevait toujours d’excellentes critiques d’observateurs de l’hémisphère nord.

Gary Kronk, l’ancien coordinateur de la section comète de l’Association des observateurs lunaires et planétaires (ALPO) a vu la comète au-dessus de Crater Lake dans l’Oregon. « J’ai observé et / ou photographié plus de 300 comètes depuis 1973 et cette comète est maintenant la quatrième meilleure que j’aie jamais vue. Magnifique! » Kronk a déclaré à Space.com dans un e-mail.

Un autre observateur assidu de comètes qui a également vu des centaines de comètes depuis les années 1950 est John E. Bortle de Stormville, New York. Il note: «Après un rapide coup d’œil à l’œil nu qui a révélé une faible étoile de 2e magnitude dans le crépuscule d’où émanait une courte et faible tige de queue, j’ai tourné mon attention vers la vue avec des jumelles 10×50. Celles-ci m’ont montré ce que est apparu comme une miniature d’une grande comète brillante. Je n’ai jamais vu une telle apparence à une comète, ni même qu’elles pourraient devenir si minuscules et compactes. «

L’astrophotographe Bill Dunford, spécialiste des médias sociaux de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, a capturé cette vue de la comète NEOWISE lorsqu’elle était visible dans le ciel avant l’aube au début de juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / Bill Dunford)

Les membres de l’Amateur Observers ‘Society (AOS) de New York et de l’Astronomical Society of Long Island (ASLI) n’ont publié que des superlatifs sur leurs vues de la comète:

« Spectaculaire! Le meilleur que j’ai vu depuis plus de 20 ans », a écrit Steven Bellavia, professeur de physique au Suffolk County Community College, dans un message sur la liste de diffusion par courrier électronique AOS et ASLI.

Observant depuis Massapequa, New York, Chris Klein a commenté: « Le noyau, le coma et la queue étaient clairement définis. La queue était assez longue et joliment plumée. C’était ma première comète et je me sens tellement chanceux qu’elle soit si bonne. . »

Frank Melillo de Holtsville, New York a fait écho aux sentiments de beaucoup d’autres, quand il a écrit: « C’était assez difficile de voir la comète à l’œil nu mais c’était fabuleux avec des jumelles 10×70. »

Ceux qui ont eu la chance d’avoir un ciel très sombre ont pu voir NEOWISE dans toute sa splendeur. Dans la soirée du 20 juillet, J.Gonzalez Suarez, observant à une altitude de 5729 pieds (1720 mètres) d’Alto del Castro, en Espagne, a pu tracer la queue de la comète sur 12 degrés, selon la base de données d’observation des comètes, ou COBS . (Pour référence, votre poing fermé tenu à bout de bras mesure environ 10 degrés de large.) Cela correspond à une longueur linéaire de 13,6 millions de miles (21,9 millions de km).

J. Navarro Pina, du village d’Inazares, a également observé depuis l’Espagne cette même nuit, qui, à l’œil nu, a estimé que la tête de la comète avait un diamètre de 20 minutes d’arc; c’est les deux tiers de la taille apparente de la lune, ce qui correspond à un diamètre linéaire de 373 700 miles (601 200 km).

Les soirs du 30 au 31 juillet, NEOWISE passera juste au nord du fin amas d’étoiles de Coma Berenices, ou Berenice’s Hair, une tache de lumière faiblement chatoyante dans le ciel, mais une très jolie vue aux jumelles. S’évanouissant plus rapidement maintenant, à la mi-août, la comète devrait être réduite à environ la huitième magnitude et sera strictement un objet pour de bonnes jumelles et télescopes.

Les calculs des experts orbitaux indiquent que la période orbitale de la comète NEOWISE est d’environ 6 800 ans. Compte tenu de ce calcul, la comète devrait atteindre l’extrémité éloignée de l’orbite (appelée aphélion) vers l’an 5420, à une distance de quelque 63 milliards de miles (101 milliards de km) du soleil. Et avec un peu de chance, vers 8863, il devrait à nouveau revenir au système solaire interne et à proximité du soleil et de la Terre.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.