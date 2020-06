Harry Potter RPG Leak suggère un paramètre après les événements du livre 7

À la fin de 2018, une vidéo a été dévoilée Harry Potter RPG a frappé le Web. Hormis les images refaisant surface de temps en temps, rien d’autre n’a été dit sur le projet depuis. Cependant, les rapports du début de cette année suggèrent que Warner Bros. avait prévu de dévoiler un Harry Potter match à l’E3 annulé cette année. Cela mérite encore plus d’intérêt maintenant qu’un supposé employé marketing de l’équipe promotionnelle de WB dévoile des informations sur le gameplay, l’histoire et les paramètres.

Un utilisateur de Reddit prétend travailler sur du matériel promotionnel pour WB et partage des informations sur la rumeur de longue date Harry Potter Jeu. Bien sûr, tout cela doit être pris avec un grain de sel, car l’utilisateur n’a pas encore vérifié son identité avec d’autres points de vente ou mods Reddit. Selon cette personne, cependant, le projet en question utilise le titre Poudlard: un héritage sombre. C’est vrai, pas de Potter au nom. C’est apparemment parce que le récit se déroulera bien après les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort, qui voit Harry et ses amis mettre enfin un terme à Voldemort. La rumeur veut que le jeu se déroule des années plus tard, se concentrant sur le monde sorcier mais pas sur Potter lui-même. Dans Dark Legacy, alors, un Mangemort assumera le rôle d’un méchant, aux côtés d’un petit nombre d’adeptes.

Apparemment, les joueurs créeront leur propre élève de Poudlard, un transfert de cinquième année d’une autre école, en choisissant leur sexe et s’ils sont de sang pur, de sang-mêlé ou nés de moldus. L’aventure durera « jusqu’à l’obtention du diplôme », a déclaré le Redditor, puis pendant la première année du personnage en tant qu’auror pour le ministère de la Magie.

On dit que les thèmes sombres occupent également une place centrale, ce qui pourrait pousser le titre à une cote «T» ou «M» de l’ESRB. Les options romantiques pourraient également s’avérer un facteur décisif en termes de notation. Notamment, de tels complots peuvent amener le personnage du joueur à épouser un intérêt amoureux.

En termes de structure, l’utilisateur Reddit allègue Dark Legacy utilisera plusieurs mondes-hubs. Quelques paramètres incluent Poudlard, Pré-au-Lard et le ministère de la Magie. Chacune de ces zones et d’autres sont censées présenter leurs propres quêtes secondaires et PNJ.

Du côté du gameplay, le leaker affirme qu’un arbre de compétences comprendra cinq branches différentes. Certaines compétences seraient attribuées à des points bons ou mauvais. Cependant, les malédictions interdites ou impardonnables du monde magique n’apparaîtront pas à cet égard.

Selon le bailleur, tout cela s’articulera autour d’un système de combat fluide qui met l’accent sur le jeu tactique et la gestion de l’énergie. Cela devrait être particulièrement utile pour lutter contre les Harry Potter créatures, ainsi que des rivaux sorciers. Fait intéressant, Rivals fonctionnerait de la manière la plus proche de Ombre du Mordor Nemesis System, qui a du sens, provenant d’un autre studio WB.

Enfin, l’utilisateur de Reddit mentionne un jeu de cartes dans l’univers et le Quidditch, qui ne reçoivent aucun détail spécifique. Mais, encore une fois, prenez tout cela avec une pincée de sel. À l’heure actuelle, rien ne suggère que ces affirmations soient vraies, et cette «fuite» pourrait être à peine plus qu’une fan fiction élaborée basée sur des vœux pieux.

[Source: Reddit via VG247]