Les tweets de JK Rowling sur les personnes transgenres suscitent l’indignation – betanewsfr

LOS ANGELES (AP) – L’auteur de «Harry Potter» J.K. Rowling est confrontée à une réaction brutale après avoir publié une série de tweets sur les personnes transgenres.

Rowling a suscité l’indignation samedi sur Twitter lorsqu’elle a critiqué un article d’opinion publié par le site Web Devex, une plate-forme médiatique pour la communauté mondiale du développement, qui utilisait l’expression «les personnes qui ont leurs règles».

« Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens », a tweeté le célèbre auteur britannique. «Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? »

Elle a poursuivi avec un autre fil parlant du concept de sexe biologique.

« Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attraction pour le même sexe », a-t-elle tweeté. «Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas la haine de dire la vérité. »

Les tweets de Rowling ont provoqué une tempête de réponses de la communauté LGBTQ et d’autres qui étaient contrariés par ses paroles. Un groupe de fans de Harry Potter a tweeté sa désapprobation du message de Rowling et a encouragé les adeptes à faire un don à un groupe qui soutient les femmes transgenres.

Rowling a déclaré qu’elle respectait « le droit de chaque personne trans à vivre de manière authentique et confortable ». Elle a poursuivi en disant qu’elle marcherait «si vous étiez victime de discrimination en raison de votre trans. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d’être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire. »

GLAAD a publié une réponse sur Twitter, appelant les tweets de Rowling «inexacts et cruels». L’organisation de défense des droits des femmes LGBTQ a ensuite demandé à ceux qui étaient bouleversés par les commentaires de l’auteur de soutenir les organisations qui aident les personnes transgenres noires.

«JK Rowling continue de s’aligner sur une idéologie qui fausse délibérément les faits sur l’identité de genre et les personnes trans», a tweeté GLAAD. «En 2020, il n’y a aucune excuse pour cibler les personnes trans.»

Le représentant de Rowling n’a pas répondu à une demande de commentaire par e-mail.