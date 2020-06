Plus de trois projets en un an, Nick Flynn jette l’ancre dans les eaux profondes

Jusqu’à présent, 2020 ne s’est pas déroulé exactement comme l’écrivain, l’artiste et le dramaturge Nick Flynn l’avait prévu. En 12 mois, il sort trois nouveaux livres, à commencer par celui de septembre Je vais te détruire et le mois dernier Rester, un roman hybride débordant des contributions d’autres artistes en termes de mots, de design et de collage. La sortie de Rester devait être rejoint par des performances publiques et des événements organisés par Flynn et ses amis dans les domaines littéraires et artistiques qui l’ont aidé à construire une carrière au cours des dernières décennies.

Dans Rester il écrit sur les amis qui l’ont inspiré dans les années qui ont précédé ses mémoires de 2004, Une autre nuit de conneries à Suck City, adapté à l’écran comme Être flynn, qui a joué Juliannne Moore, Robert DeNiro, et Paul Dano. Plus de 13 livres, il a exploré des sujets tels que les traumatismes, l’adultère, l’itinérance, l’amour, la perte et la toxicomanie, avec une auto-réflexion caractéristique.

En raison de la crise des coronavirus, les événements de Rester sont maintenant largement annulés, reportés ou deviennent virtuels. «Au milieu de tout ce qui se passe dans le monde», a-t-il déclaré dans un e-mail, «je voudrais dire que c’est le livre dont vous avez besoin pour traverser cette période difficile, mais je doute que ce soit vrai. Il raconte (en partie), mon [30] des années de collaboration avec d’autres artistes et amis – peut-être travailler ensemble et être inspiré par les autres est ce dont nous avons besoin en ce moment? »

En personne, Flynn est honnête et décontracté, son humour teinté d’auto-dépréciation. Son esprit d’adaptation et d’accommodement se reflète dans Rester. « Vous vous réveillez tous les matins dans votre même peau, puis faites ce que vous devez faire pour vous retrouver le mieux », écrit-il. « Certains jours, cela fonctionne mieux que d’autres. »

Le troisième livre qu’il sortira cette année est un autre mémoire, C’est la nuit où notre maison prendra feu, prévue en août. Tissé avec le chagrin de sa poésie, il réfléchit à la rédemption au milieu d’un dysfonctionnement et demande aux lecteurs de faire preuve d’empathie et de réfléchir à leurs propres limites. «Il serait terrifiant de jeter une ancre dans cette mer sombre», écrit-il à propos de sa psyché dans le livre. D’une manière ou d’une autre, il peut s’ancrer par la prose.

Dans un café de New York suggéré par sa femme, acteur Lili Taylor, Flynn a parlé avec Vanity Fair sur sa jeunesse, ses collaborations avec des amis, et ce que cela signifie de se débattre avec votre propre psychologie sur la page.

Vanity Fair: Au cours d’une année, vous aurez publié trois livres. Votre recueil de poésie Je vais te détruire était sorti l’année dernière, puis les mémoires C’est la nuit où notre maison prendra feu sort en août. Rester se sent comme la colle qui les rassemble tous.

Nick Flynn: Je n’y avais pas pensé comme de la colle, mais j’aime ça. C’est une de ces choses qui une fois [a book] est en quelque sorte un fait accompli, il est inévitable en quelque sorte. Vous devez y attacher une signification métaphorique. Rester venir au milieu et tenir ces choses ensemble – la colle est un bon mortier – je n’y avais pas vraiment pensé de cette façon. Ce qui est intéressant, c’est qu’il contient des passages de C’est la nuit où notre maison prendra feu qui n’est pas encore sorti, nous avons donc dû obtenir des pré-droits pour le mettre là-dedans.

Comment ça c’est passé?

Je suis resté en dehors de ça. Je laisse juste [the publishers] combattre[[des rires]. J’ai connecté tout le monde et j’ai dit: «J’appuie vraiment cela et j’espère que cela se produira.» Je suppose que ça a marché. Le truc c’est que j’avais proposé à Greywolf, W. W. Norton et à Wave Books et à toute personne qui écouterait depuis 10 ans de faire un livre comme Rester. Je fais toutes ces collaborations et je voulais avoir un livre qui avait cette énergie et qui rassemblait tout cela et ils ont tous dit: « Ouais, non. » Ensuite, quand je l’ai fait avec ZE Books, le [other publishers] a dit: « Pourquoi ne faisons-nous pas cela? » et j’ai dit: « Parce que vous ne vouliez pas le faire. » Je ne sais pas non plus s’ils auraient pu le faire. Rester ensemble. Je me suis assis avec le designer pendant tout un printemps. C’est très design. C’est un petit objet d’art. C’est plus que la plupart des presses ne le feraient. Ils auraient besoin de faire venir quelqu’un d’autre et cela ne fait pas partie de leur budget.