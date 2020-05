God Of War 5: Date de sortie et ce que les fans peuvent attendre du jeu

– Publicité –



b God of War est une série de jeux d’action-aventure développée par Santa Monica Studios et publiée par Sony Interactive Entertainment. Et maintenant, le cinquième épisode – God of War 5 est certain de se produire de sitôt.

Cette franchise de jeux est l’une des plus grandes franchises propriétaires de Play Station. Les versions antérieures du jeu se sont inspirées de la mythologie grecque, mais la dernière a changé de piste pour se concentrer sur la mythologie nordique.

La franchise a réussi à garder le public accroché et a également été un succès commercial. L’émission a attiré beaucoup d’utilisateurs depuis ses débuts et c’est l’une des raisons pour lesquelles le renouvellement du jeu pour une autre aventure est très demandé.

Mais qu’est-ce que God Of War 5 apportera de nouveau à la série? Cela fera-t-il oublier aux fans de God Of War 4? At-il des achats dans le jeu disponibles?

Gamin

God of War 5 a été officiellement annoncé par Sony Santa Monica. Un lot de listes d’emplois précédentes et même le directeur de jeu Cory Barlog ont laissé entendre qu’une suite de God of War (2018) est déjà en préparation. Maintenant, les offres d’emploi Sony Santa Monica récemment publiées suggèrent que les joueurs pourraient bientôt recevoir une annonce de God of War 5 et que le développeur pourrait commencer à travailler sur une toute nouvelle franchise.

Le gameplay sera exceptionnel

Si nous examinons bien le gameplay du dernier titre de God Of War, nous pouvons nous attendre à ce que celui de God Of War 5 soit bien meilleur que le jeu précédent de la série.

Une autre indication que le développeur travaillera très intensément pour le gameplay du prochain titre de God Of War 5 est que le studio Santa Monica a publié une offre d’emploi pour un concepteur de combat senior. Ceux qui voulaient postuler doivent posséder une connaissance approfondie du système de combat de God Of War, des techniciens et des révolutionnaires.

God of War 5 devrait avoir une tradition de jeu plus ouverte et aussi évoluer que la précédente. Comme le quatrième épisode était vraiment captivant, la prochaine partie devrait être plus grande et meilleure dans toutes sortes de comparaisons. Les joueurs attendent avec impatience de voir ce qui est attendu et inattendu dans le prochain God of War.

