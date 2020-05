Matchs de cricket fantastiques: comment les stars modernes affronteraient-elles les légendes? Sir Viv Richards affronte Trent Boult

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se matérialiseront jamais sur le terrain de cricket. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Le premier joueur est l’icône des Antilles, Sir Viv Richards, contre le Néo-Zélandais Trent Boult dans le format Test.

Sir Viv Richards (batte de droite)

Carrière de joueur: 1974-1991

Manches: 182

Exécute: 8540

Des siècles: 24

Moyenne: 50,24

Un joueur qui était dans la rue en avance sur son temps, Richards est l’un des meilleurs joueurs à avoir honoré le match. Homme qui dominait les quilleurs comme aucun autre à son époque, Richards combinait puissance brute et finesse à parts égales.

Un batteur qui a porté le fanfaron nonchalant des Caraïbes à chaque fois qu’il est entré sur le terrain, Richards est souvent l’un des premiers noms du débat pour le plus grand batteur ODI de tous les temps. Après tout, son taux de frappe supérieur à 90 à une époque où 60 points pour 100 balles étaient considérés comme respectables est la définition même d’une valeur aberrante.

Il est un joueur qui ne semblerait pas du tout à sa place dans l’ère moderne du cricket T20 et aurait adoré la perspective de manier sa batte dans la dernière innovation d’un sport dans un format.

Bien que ses réalisations limitées aient naturellement attiré plus d’attention, Richards a également été une force tout aussi efficace dans le format du test. Il était à son meilleur niveau brutal en 1976, au cours duquel il a marqué 1710 points au cours de l’année civile à l’aide de deux doubles tonnes et de cinq autres siècles. Cette course extraordinaire comprenait un record en carrière de 291 contre l’Angleterre à l’Ovale. Ce qui est encore plus remarquable, cependant, est le fait que ces 1710 runs ont eu un taux de grève de près de 96.

Trent Boult (bras gauche rapide)

Carrière de joueur: 2011-en cours

Manches: 127

Guichets: 267

Cinq poses de guichet: 15

Moyenne: 27,65

Taux de grève: 55,7

En ce qui concerne les couturiers armés à gauche en ce moment, le nom de Boult brille le plus. Pacer qui peut déplacer le ballon dans les deux sens, la capacité de Boult à générer un swing sur des terrains inutiles le distingue du reste de ses contemporains.

Bien qu’il soit un véritable melon tout format, il est l’un des meilleurs couturiers en matière de test de cricket. Son partenariat avec Tim Southee pour un nouveau ballon a été un énorme succès pour la Nouvelle-Zélande au fil des ans, la paire partageant 455 guichets entre eux lors des 55 tests qu’ils ont joués ensemble.

Boult à lui seul en a compté 233, le gaucher s’établissant comme le troisième quilleur kiwi de l’histoire à réclamer au moins 250 licenciements. En 2014, il n’est devenu que le quatrième joueur de quilles de l’histoire des tests à saisir au moins 30 guichets au cours de deux années civiles consécutives.

Pour un homme qui considère Wasim Akram comme son idole d’enfance, le style de bowling de Boult rappelle beaucoup le grand Pakistanais. Comme Akram, Boult possède la capacité de jouer à un rythme trompeur tout en faisant bouger le ballon hors de la couture et dans les airs.

Bien qu’il puisse faire bouger le ballon dans les deux sens, c’est la capacité de Boult de ramener le ballon brusquement dans les droitiers qui reste son atout le plus précieux en tant que melon.

RICHARDS VS BOULT

Avec sa capacité à franchir la ligne avec une aisance consommée, Richards était particulièrement utile contre les quilleurs armés de gauche dans ses beaux jours. Bien qu’il n’atteigne en moyenne que 41,25 contre les quilleurs armés à droite, il grimpe de manière significative à 65,92 lorsqu’il s’agit de faire face aux gauchers.

Contre des pacers armés de gauche en particulier, il affiche une moyenne de 61,28, alors qu’il n’a été licencié qu’à sept reprises. Il convient cependant de rappeler que Wasim Akram a affecté quatre de ces sept licenciements. Bien qu’il soit tombé à Akram quatre fois en sept manches, Richards a quand même réussi à obtenir des scores de 33, 123, 67 et 38 dans ces manches particulières. Ainsi, alors qu’Akram aurait pu apprécier le dernier rire, Richards a quand même réussi à infliger beaucoup de dégâts avant ses licenciements.

Cependant, la légende des Windies semble être la plus vulnérable au début de ses manches. Quelque 46 de ses 170 licenciements au test sont venus pour des scores à un chiffre. Une fois qu’il a franchi cette barrière, Richards évoque le plus souvent un demi-siècle – 42 de ses licenciements sont intervenus entre 50 et 99 exécutions.

Boult, en revanche, est étonnamment plus efficace contre les batteurs gauchers que contre les batteurs droitiers. Alors que 150 de ses 267 guichets auraient pu venir contre les droitiers, il en moyenne 26,45 contre eux. En comparaison, il a revendiqué 117 guichets contre les gauchers à une moyenne légèrement meilleure de 24,47.

Alors que plusieurs quilleurs ont leur nombre gonflé en raison de leurs performances contre les contrevenants, il n’en va pas de même avec Boult, puisque 173 de ses licenciements globaux au test se sont heurtés à des batteurs frappés de 1 à 6.

Il est à son plus efficace contre les batteurs quand ils sont nouveaux dans le pli et 133 de ses licenciements sont venus contre les batteurs quand ils sont toujours dans des scores à un chiffre, avec 44 d’entre eux venant pour un canard. 38 et 32 ​​supplémentaires se sont classés entre les scores 10-19 et 20-29 respectivement. Par conséquent, il semble extrêmement mortel en ce qui concerne les premières vulnérabilités des batteurs.

VERDICT

Le record étincelant de Richards contre les pacers armés de gauche parle de lui-même, bien que son penchant pour jouer à travers la ligne l’expose théoriquement à la fin de l’échangisme. Ses licenciements aux mains de Wasim Akram montrent qu’il offrira des chances aux gauchers même s’il est déjà installé au niveau du pli. Quand il a eu ses quelques batailles avec l’Akram, Richards était déjà à la fin de sa carrière tandis que le rythme pakistanais était en train d’éclater sur la scène internationale.

Richards dans ses années de pointe était une bête complètement différente, et aurait pu avoir un meilleur temps contre le rythme et le swing d’Akram.

Pour Boult, l’exploitation des premières vulnérabilités de Richards sera la clé et il est bien placé pour le faire à en juger par son bilan. Si Richards peut survivre aux premiers assauts de Boult, le batteur de cape et d’épée devrait être en mesure d’apposer son autorité sur la procédure. Attendez-vous à ce que Richards s’éloigne d’un demi-siècle au moins si Boult n’est pas en mesure de faire des dégâts précoces.

À son apogée, vous soutiendriez Richards pour gagner cette bataille au moins sept fois sur dix. Les statistiques favorisent également les fidèles Windies, bien que Boult puisse lui donner du fil à retordre si les conditions sont idéales pour le swing et la couture.

