L’actrice de Choti Sardarni Nimrit Kaur Ahluwalia a partagé des photos incroyables sur Instagram

La Ferme d'Auzannes Colis Partage 16 Kg Boeuf Charolais Avec Côte À L'os

Colis de viande de boeuf charolais de 16 KG. Bête née, élevée et engraissée à la ferme avec l'herbe et, pour l'essentiel, les céréales produites sur la ferme. Alimentation garantie sans OGM ni glyphosate. Assortiment de morceaux à rôtir / poêler, mijoter et pour pot au feu. Composition : 2 rôtis d'1 kg