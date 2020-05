Revue de jeu vidéo – Daymare: 1998

Rob Lake examine Daymare: 1998…

Une petite ville du Midwest située quelque part aux États-Unis. Une arme biologique secrète a été déclenchée sur la population non préparée, et une organisation ténébreuse est derrière tout cela. Cela vous semble familier, non? Non, je ne parle pas Resident Evil 2/3. Cette histoire si familière vient de Daymare: 1998 et est un hommage clair à la Resident Evil franchise (plus encore avec Resident Evil 2). Tout, depuis les personnages, le dialogue, les lieux et même les ascètes en général, rappelle beaucoup Resident Evil 2Sortie originale en 1998, mais bien que Daymare: 1998 peut ressembler à un jeu des années 90, mais il a également une touche de modernité qui ajoute à son charme général.

Daymare: 1998 est un jeu de tir à la troisième personne qui raconte l’histoire d’une ville prise par les effets d’une mystérieuse fuite chimique. En raison des événements que nous assistons de première main dans le prologue du jeu, un conteneur de produit chimique est libéré et commence lentement à prendre effet sur la ville. Les habitants sont soit tués sur le coup, soit transformés en zombies grotesques.

Nous regardons l’histoire de trois personnages différents qui ont tous leur propre agenda pendant l’épidémie. Liev est le mercenaire d’entreprise de sang-froid qui tue en un rien de temps. Sam, un garde forestier qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Le troisième et dernier personnage est Raven, qui fait partie de l’équipe de Liev et qui est chargé de récupérer le produit chimique avant que l’incident ne se produise. Les trois histoires se croisent aux mêmes endroits en différents points mais chacun des trois personnages rencontre des obstacles différents et découvre des informations différentes. En plus des trois points de vue différents, chaque personnage possède son propre inventaire et ses propres armes. Cela signifie que lorsque le récit change de perspective, vous avez un nouveau personnage et de nouvelles armes avec lesquelles jouer. Cela vous oblige à gérer trois inventaires différents, ce qui semble à première vue une douleur à l’arrière, mais cela fonctionne assez bien et n’est jamais vraiment un problème.

Le gameplay global consiste à passer de A à B tout en combattant ou en fuyant les monstres qui errent dans les rues. Contrairement à d’autres jeux d’horreur de survie, vous devez vraiment prendre soin de vos munitions. Non seulement vous avez un espace d’inventaire très limité, mais il n’y a pas assez de munitions dans le jeu pour tout tuer et le jeu est très clair sur ce fait. Lorsque vous choisissez de combattre, il est toujours préférable de viser la tête, mais cela ne tue pas nécessairement le zombie pour de bon. En moyenne, il faut 2-3 coups de tête pour abattre un zombie et 4-7 coups de corps. Une fois qu’un zombie est à terre, cela ne signifie pas qu’il est mort. À plusieurs reprises, un ennemi précédemment abattu se remettra sur pied en quelques secondes. Cependant, cela vous donne beaucoup de temps pour les contourner et courir.

Comme mentionné précédemment, vous disposez d’un espace d’inventaire limité. Cela signifie qu’une fois que votre inventaire est plein, vous devez soit utiliser, soit déposer quelque chose que vous ne voulez pas. C’est pénible car les coffres de stockage du jeu sont rares. La plupart du temps, je devais utiliser mes injections de stimulation pour aucune autre raison que de prendre des munitions. Votre inventaire est géré via votre D.I.D. Il s’agit d’une machine montée au poignet qui vous permet de vérifier votre santé, votre inventaire, votre carte et vos informations en temps réel et offre une expérience beaucoup plus immersive qu’une instance d’inventaire distincte. Le D.I.D. vous permet également d’accéder à des pièces secrètes qui sont cachées à travers le monde. Ces chambres agissent comme des salles de sauvegarde et sont livrées avec une boutique d’articles et un casier de stockage. Ces chambres sont situées via une invite à l’écran, puis interagissent avec un compartiment caché. C’est un système intelligent et très bien lié à l’histoire.

En parlant d’histoire, l’histoire globale est clichée et semble très familière, mais divertissante en même temps. Si les similitudes entre Daymare: 1998 et Resident Evil 2 sont abondants, cela ne soustrait pas ce que les Invader Studios ont fait avec le jeu. En hommage à la Resident Evil franchise, ils ont capturé les éléments ringards et même les éléments quelque peu grincheux des jeux vidéo des années 90 font également leur apparition. En termes de difficulté, Daymare: 1998 offre un défi assez solide sur son réglage normal, mais des difficultés plus élevées sont disponibles si vous souhaitez vraiment vous tester.

Un gros problème de difficulté vient des batailles elles-mêmes. Il y a une bataille particulière qui se déroule autour d’une fontaine. Ce combat vous oppose à deux ennemis très spongieux par balle dans une petite zone. L’ensemble du combat finit par devenir un jeu de chat et de souris pendant que vous jonglez avec le rechargement manuel de vos armes dans le D.I.D .. Le combat final est cependant totalement injuste et est complètement différent de tout autre combat du jeu. Non seulement vous devez combattre une bête monstrueuse qui peut absorber une piscine de taille olympique en dommages, mais vous avez également une réserve sans fin de zombies réguliers à affronter. C’est une douleur de se battre contre le boss pour ensuite être attrapé par l’un de ses serviteurs. Le boss a également un mouvement qui étourdit votre personnage et vous ouvre à un zombie pour vous attraper.

Je me suis beaucoup amusé avec Daymare: 1998. Bien que ce ne soit pas le jeu le plus attrayant à jouer, il n’en a pas besoin. Son casting de personnages clichés est un grand hommage aux jours de jeu d’autrefois. Le gameplay est difficile et peut parfois être injuste, mais tout cela fait partie du charme. Je jouerais volontiers une suite si Invader Studios décidait d’en faire une, mais veuillez réduire la difficulté de combat du boss.

Avantages:

Trois scénarios différents

Personnages inspirés de Cheesy 90

Le D.I.D.

Les inconvénients:

Pic de difficulté de combat contre le boss par rapport au reste du jeu

Le dialogue peu convaincant de Sam

Évaluation: 7/10

Rob Lake