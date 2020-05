Le nouveau Spider-Man 3 du MCU à venir n’inclut pas Daredevil de Charlie Cox

– Publicité –



Dernièrement, Charlie Cox a confirmé que si Daredevil a un rôle dans le film Spider-Man 3 du MCU, ce ne sera pas sa version du personnage de Netflix. Après que la popularité de l’univers cinématographique Marvel a augmenté de manière très substantielle avec la sortie des Avengers, Marvel et Netflix se sont associés pour apporter plus de contenu Marvel au service de streaming de renommée mondiale.

Spider-Man 3 de MCU n’inclut pas Daredevil de Charlie Cox

Le tout premier spectacle de l’accord était Daredevil, qui a également présenté le public au Cox en tant que Matt Murdock. Un très grand merci au ton plus adulte de la série, la performance de Cox s’est immédiatement démarquée, puis a laissé les fans de Marvel demander le croisement avec les films.

Malgré le spectacle, Daredevil a fonctionné pendant trois saisons et le personnage apparaissant même dans The Defenders que le croisement du personnage n’est jamais venu et le temps du personnage principal comme Daredevil s’est apparemment terminé avec l’annulation de la série.

Mais, les fans de la série ont maintenu leur espoir que les studios Marvel relanceront la série quand ils seront tous légalement autorisés à le faire ou que Cox reprendra une théorie très populaire selon laquelle Daredevil pourrait même apparaître dans la troisième partie de Homme araignée.

Lors d’une interview très récente avec le ComicBook, bien que l’acteur Cox ait fermé toutes les rumeurs selon lesquelles cela arriverait avec ce Daredevil. Bien que toutes les rumeurs d’une telle apparition ne soient jamais venues de sources fiables ou on peut dire valables.

Le Spider-Man 3 est devenu l’endroit très parfait dans l’esprit des fans pour le retour du personnage, Daredevil. Mais alors Cox, confirme qu’il n’a eu aucune discussion sur ce type de retour et aussi que si Daredevil apparaît dans le prochain film de Spider-Man, il ne sera pas celui en costume.

L’idée que Spider-man de Tom Holland et l’autre personnage Daredevil partagent l’écran est une idée que les fans ont eu du mal pendant des années, même les acteurs impliqués ayant manifesté leur intérêt pour le crossover.

