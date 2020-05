Danny Boyle, DC Comics et Doctor Who – Le Quotidien LITG, 3 mai 2020

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’essai. Hier aurait été la Journée de la bande dessinée gratuite, mais cela a été reporté à l’automne. Danny Boylec’est Frankenstein est disponible pour tous à regarder, les deux versions, donc ça y est. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus de notre Hasbro Guerres des étoiles, Danny Boyle Frankenstein et Académie des parapluies. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Événement Zoom sur les bandes dessinées et les jeux Legends, de 15 h à 16 h HE.

Déjeuner de bandes dessinées virtuelles Infinite Readers # 4, de midi à 13 h HE.

Atelier de bandes dessinées en ligne, Okanagan Comics Creators, 14 h à 16 h HE.

Gorgo’N Comics, Piazza della Repubblica, 1, Gorgonzola 10h-19h UTC + 2

24 Hour Comics Lockdown, Sputnikat à partir de 14 h UTC + 3

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’atmosphère de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Bill Sienkiewicz – Nouveaux mutants, grands nombres, Elektra Assassin, Stray Toasters

– Nouveaux mutants, grands nombres, Elektra Assassin, Stray Toasters Adam Hughes, artiste dans Gen 13, Wonder Woman

artiste dans Gen 13, Wonder Woman Dennis O’Neill – Batman, flèche verte / lanterne verte écrivain et conférencier

– Batman, flèche verte / lanterne verte écrivain et conférencier Will O’Mullane – Titan Comics PR personne (pour l’instant)

– Titan Comics PR personne (pour l’instant) John Hendrick de Big Bang Comics, Dublin

de Big Bang Comics, Dublin Enrique Lopez Lorenzana de Nancy en enfer

de Nancy en enfer Gerardo Sandoval , de Venom, Guardians 3000, New Avengers

, de Venom, Guardians 3000, New Avengers Ivan Freitas Da Costa, copropriétaire de CCXP, Brésil

copropriétaire de CCXP, Brésil Shawn Richison de Légende du coucher du soleil

de Légende du coucher du soleil Amber Greenlee , propriétaire de Panel2Panel

, propriétaire de Panel2Panel Dave Sharpe , lettrage de bande dessinée

, lettrage de bande dessinée Darren Auck , ancien directeur artistique chez Marvel Comics

, ancien directeur artistique chez Marvel Comics Chris Ulm, Rédacteur en chef et écrivain Malibu / DC, Lycée Ninja, Planète des singes, cuir et dentelle

Intéressé à vous rappeler davantage le manque de Free Comic Book Day, Umbrella Academy, Bill Sienkiewicz ou autre chose? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Le post Danny Boyle, DC Comics et Doctor Who – The Daily LITG, 3 mai 2020 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

