Galaxy Note 9 reçoit une nouvelle mise à jour avec une interface utilisateur 2.1 et un correctif de sécurité de juin en Inde

Samsung a publié une nouvelle mise à jour pour le Galaxy Note 9 en Inde. La mise à jour roule maintenant avec le numéro de build: N960FXXU5ETF5 et est livrée avec la propre interface utilisateur personnalisée 2.1 de Samsung basée sur Android 10 (Q). Veuillez noter que les modifications exactes et les nouvelles fonctionnalités répertoriées ci-dessous peuvent différer selon le modèle de votre appareil, le pays et le fournisseur de services.

Comme certains des principaux points forts de la dernière mise à jour du Galaxy Note 9, il apporte le dernier niveau de correctif de sécurité à juin et ajoute également divers menus, modes et filtres à l’application appareil photo. Cela inclut la nouvelle zone AR, la prise unique, la vidéo Pro, mes filtres, la tonalité Selfie et le mode nuit amélioré.

La dernière mise à jour pour le Galaxy Note 9 vous permettra désormais de modifier manuellement AR Emoji pour une meilleure reconnaissance des expressions faciales. L’AR Emoji a été mis à jour vers la nouvelle version. Alors maintenant, il supprimera tous vos emojis AR précédemment enregistrés lors de la prochaine ouverture de l’application AR Emoji.

Consultez le journal des modifications complet de la dernière mise à jour publiée pour le Samsung Galaxy Note 9 ci-dessous.