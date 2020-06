Kristen Stewart s’apprête à jouer la princesse Diana dans le film « Spencer », et Twitter a beaucoup d’opinions

Lady K-Stew! Kristen Stewart est sur le point de jouer la princesse Diana dans un drame à venir sur la fin du mariage du défunt royal avec prince Charles, Date limite rapports.

Stars qui ont joué Royals dans les films et émissions de télévision



le Pablo Larraín-Le film réalisé se déroule sur trois jours alors que Diana réalise qu’elle veut quitter Charles et la famille royale britannique tout en passant Noël à Sandringham Estate. La production devrait commencer au début de 2021.

« Nous avons tous grandi, du moins je l’ai fait dans ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées », a déclaré le cinéaste de 43 ans sur le site Internet le mercredi 17 juin. « Habituellement, le prince vient et trouve la princesse, invite elle devienne sa femme et finalement elle devient reine. Voilà le conte de fées. Quand quelqu’un décide de ne pas être la reine et dit: «Je préfère aller et être moi-même», c’est une grosse décision, un conte de fées à l’envers. J’ai toujours été très surpris par cela et j’ai pensé que ça devait être très difficile à faire. C’est le cœur du film. «

Larraín a expliqué qu’il avait choisi le crépuscule star, 30 ans, pour jouer la Princesse de Galles parce qu’elle « peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, ce dont nous avons besoin. » Il a ajouté: «La façon dont elle a répondu au script et comment elle aborde le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps. Elle est cette force de la nature. «

La princesse Diana au fil des ans



Le directeur a dit Date limite qu’il a choisi le titre Spencer après «le nom de famille [Diana] avait avant de rencontrer Charles. » Il a noté que la chronologie du film n’est « pas spécifique », mais elle se situe vers 1992 et donne « une perspective plus large et plus large de qui elle était ».

La princesse du peuple, décédée à l’âge de 36 ans dans un accident de voiture en 1997, a été mariée au prince de Galles de 1981 à 1996. Charles, maintenant âgé de 71 ans, a ravivé sa relation amoureuse avec son ex Duchesse Camilla, qu’il a épousé en 2005.

Après l’annonce de la nouvelle mercredi, les utilisateurs des médias sociaux ont inondé Twitter de leurs opinions sur le casting de Stewart. Beaucoup de gens étaient dans les bras sur le choix, avec un tweet, « UM vous pourriez trouver une actrice britannique », et un autre en plaisantant, « Ça a l’air génial, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? »

Un utilisateur de Twitter a déclaré qu’il était «perplexe» par le casting, tandis qu’un autre a écrit: «Kristen stewart en tant que lady diana…. je déteste en quelque sorte. «

Acteurs qui ont dépeint de vraies personnes dans des films et des émissions de télévision



Cependant, certains fans se sont empressés de se précipiter pour la défense de l’actrice. «Avant que tout le monde ne commence,« elle ne peut pas agir », elle peut agir. Elle est merveilleuse. Je ne suis pas ici pour me battre avec quelqu’un, je suis juste ici pour poster un commentaire positif pour ceux qui ont vu Kristen dans plus de Twilight ou Snowwhite peuvent apprécier / aimer ce tweet », a écrit un utilisateur.

Un autre fan a fait écho: «Je pense qu’elle est [sic] fait du bon travail tant que le film est vraiment bon. »

Naomi Watts précédemment décrit la défunte princesse dans le biopic 2013 Diane.

Écoutez sur Spotify to Us Weekly’s Hot Hollywood alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de nous décortiquent les actualités de divertissement les plus chaudes!