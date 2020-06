Ford EcoSport 4WD repéré à nouveau en Inde

Le Ford Ecosport 4WD a été de nouveau testé en Inde, dans une expérience non camouflée. Est-il sensé pour Ford de l’apporter au pays?

Ford Ecosport est l’un des VUS les plus populaires en Inde en ce moment et a également été un pionnier pour les VUS compacts. Avec son design grand garçon, ses moteurs puissants et la fiabilité de Ford, c’est toujours un bon choix parmi les acheteurs. Les chiffres ne sont peut-être pas si élevés en raison de la concurrence croissante, mais il a créé sa propre base de fans.

Une fois de plus, le Ford Ecosport 4WD a été espionné en Inde. Il y a quelques années, il a été repéré pour la première fois et le dernier espionnage est survenu en 2019 lui-même. Au fil des ans, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il arriverait en Inde, mais pour l’instant, Ford n’a pas l’intention de le lancer. Ceci est un produit LHD et est testé pour les marchés d’exportation.

L’Inde est un important centre d’exportation pour Ford, principalement pour les pays d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est. Il y a eu de nombreux cas où des voitures Ford ont été testées, mais elles sont destinées à l’exportation. Le test des composants se fait ici avant de l’exporter ou de le lancer dans un autre pays.

Bien que l’accord d’une Ford Ecosport 4WD sonne bien, mais n’a pas de sens pour le marché indien sensible aux prix. La variante 4 roues motrices sera la variante haut de gamme et demandera facilement une quinzaine de Lakhs (ex-showroom). À l’heure actuelle, les chiffres de vente du SUV sont inférieurs à ce qu’ils étaient il y a quelques années.

Cette mule espionnée est destinée au Royaume-Uni ou au Brésil, où elle est livrée avec 4 roues motrices en option. L’Ecosport brésilien dispose d’un moteur à essence de 2,0 litres qui est bon pour 169 BHP. Il obtient également un moteur à essence de 1,5 litre qui est le même que celui que nous obtenons. Les deux moteurs sont livrés avec un MT à 6 vitesses et un AT à 6 vitesses.

Le SUV compact est au prix de Rs 8.04 Lakhs jusqu’à Rs 11.43 Lakhs pour les variantes essence. Les variantes diesel commencent à Rs 8,54 Lakhs jusqu’à Rs 11,58 Lakhs (tous les prix hors showroom). Ecosport continue avec les mêmes moteurs essence et diesel de 1,5 litre, le premier bénéficiant d’une boîte de vitesses automatique en option.