Galaxy Interactive investit 700 000 $ dans les studios Bright Star

« Nous avons vraiment pensé à l’expérience du joueur à chaque étape. Les MMORPG sont traditionnellement lents à entrer, mais notre jeu sans friction signifie que vous passez directement à l’action sans longs téléchargements et installations. Notre modèle commercial est également exempt de boîtes à butin et des pratiques pay-to-win, qui créent un environnement équitable et compétitif pour nos joueurs « , a déclaré le PDG de Bright Star Mark Laursen. « Nous avons tous connu les marchés gris non sécurisés d’un milliard de dollars pour les articles du jeu, où les gens se font arnaquer chaque jour. Il est logique pour nous que lorsque nous récompensons les joueurs avec des cosmétiques de collection numériques pour leur participation au contenu de fin de jeu, ils devraient possèdent vraiment ces objets. Ils devraient être libres de les échanger dans nos jeux ou sur des marchés tiers. «

« En tant qu’investisseurs et joueurs, nous sommes à 100% alignés sur la vision de Bright Star Studio d’expériences MMORPG accessibles et axées sur les joueurs avec des économies de jeu ouvertes. Nous pensons qu’une propriété accrue des joueurs dans les mondes du jeu permet un gameplay profond et engageant, et sommes convaincus que c’est la bonne équipe pour offrir cette nouvelle expérience aux joueurs « , explique Anton Backman, Venture Partner chez Play Ventures.