MARVEL reprendra ses nouvelles bandes dessinées le 27 mai et annoncera son calendrier jusqu’au 8 juillet

Marvel Comics a décrit ses plans pour reprendre l’expédition de bandes dessinées hebdomadaires après une longue pause en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Marvel commencera à sortir de nouveaux titres à partir du 27 mai, avec ce qu’il appelle un «calendrier de sortie équilibré» visant à publier des bandes dessinées «de la manière la plus réfléchie possible pour les fans, les créateurs et l’industrie en ces temps imprévisibles», selon les mots. de leur libération.

La plupart des éditeurs, y compris DC, le principal concurrent de Marvel, ont suspendu la distribution de nouvelles bandes dessinées en raison de la fermeture du principal distributeur de l’industrie Diamond Comic Distributors en raison d’arrêts de travail liés aux coronavirus. Vendredi, Diamond décrit ses plans pour publier un nouveau Aperçus catalogue pour la reprise de la distribution.

L’éditeur promet de nouvelles mises à jour à mesure que l’expédition reprend et a expliqué son raisonnement ici. Le calendrier actuellement publié par Marvel, pour les semaines entre le 27 mai et le 8 juillet, suit:

Calendrier de sortie de Marvel Comics (disponible en version imprimée et numérique):

Mercredi 27 mai:

AMAZING SPIDER-MAN # 43 (FEB200924)

AVENGERS # 33 (FEB200982)

MARAUDERS # 10 (FEB200894)

STAR WARS: DOCTEUR APHRA # 1 (FEB201023)

VENOM # 25 (FEB200939)

Mercredi 3 juin:

ÉTONNANTS X-MEN DE JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC (OCT191092)

GHOST RIDER VOL. 1 TPB (JAN201057)

MEPHISTO: [CLASSIC] TPB (JAN201070)

SHE-HULK SENSATIONNEL PAR JOHN BYRNE OMNIBUS HC (OCT191099)

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB (JAN201078)

LIVRE D’AFFICHES SW DARTH VADER (NOV190977)

L’AMAZING MARY JANE VOL. 1: EN BAS DANS LES FLAMMES, EN HAUT EN FUMÉE TPB (JAN201059)

X-MEN VOL. 1 TPB (JAN201051)

Mercredi 10 juin:

CHAT NOIR # 11 (FEB200950)

DAREDEVIL # 20 (FEB201010)

DEADPOOL # 5 (JAN200984)

EXCALIBUR # 10 (FEB200891)

MILES MORALES: SPIDER-MAN # 17 (FEB200810)

NOUVEAUX MUTANTS # 10 (FEB200892)

Mercredi 17 juin:

CONAN: LE LIVRE DE THOTH TPB (JAN201065)

DAREDEVIL PAR CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB (JAN201061)

AUBE DE X VOL. 5 TPB (JAN201049)

IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB (JAN201069)

MARVEL MASTERWORKS: LES AVENGERS VOL. 20 HC (OCT191105)

SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NOUVELLE IMPRESSION) (OCT191090)

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC (OCT191126)

LA FILLE D’ÉCUREUIL IMBATTABLE: LES GRANDS ÉCUREUX NE SONT PAS DE GN-TPB (JAN201080)

Mercredi 24 juin:

2020 RESCUE # 2 (FEB200910)

CAPTAIN AMERICA: INSTANTANÉS DE MARVELS # 1 (FEB200899)

EMPYRE # 0 AVENGERS (FEB200772)

IMMORTAL HULK # 34 (FEB200979)

IRON MAN 2020 # 4 FLUORESCENT (FEB200905)

SPIDER-HAM # 5 (FEB200998)

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS # 3 (FEB201029)

THOR # 5 (FEB200961)

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NOUVELLE IMPRESSION) (NOV190945)

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: LE NOM EST DOOM TPB (FEB201069)

IRON MAN: L’AGENDA ULTRON TPB (JAN201062)

MARVEL-VERSE: NOIR WIDOW GN-TPB (JAN201075)

MORBIUS LE VAMPIRE VIVANT OMNIBUS HC (NOV190952)

YONDU TPB (JAN201055)

Mercredi 1er juillet:

AUBE DE X VOL. 6 TPB (JAN201050)

EXCALIBUR TPB (JAN201053)

INFINITY GAUNTLET MARVEL SELECT HC (DEC190973)

MARVEL MASTERWORKS: LE SPECTACULAIRE SPIDER-MAN VOL. 3 HC (NOV190949)

MARVEL’S BLACK WIDOW PRELUDE TPB (JAN201074)

TIMELY’S GREATEST: LE SOUS-MARINER DE L’ÂGE D’OR PAR BILL EVERETT – LES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE OMNIBUS HC (OCT191094)

ET QU’EST-CE QUI SE PASSERAIT SI? CLASSIQUE: LA COLLECTION COMPLÈTE VOL. 4 TPB (FEB201068)

JALONS X-MEN: MESSIAH WAR TPB (FEB201064)

YOUNG AVENGERS DE GILLEN & MCKELVIE: LA COLLECTION COMPLÈTE TPB (FEB201067)

Mercredi 8 juillet:

PANTHÈRE NOIRE ET LES AGENTS DE WAKANDA # 8 (FEB200985)

DR. ÉTRANGE # 5 (FEB200965)

EMPYRE # 0 FANTASTIC FOUR (FEB200776)

GHOST RIDER # 7 (FEB200994)

MARVELS X # 4 (FEB200895)

STRANGE ACADEMY # 2 (FEB200849)

X-FORCE # 10 (FEB200893)

X-MEN: DIEU AIME, L’HOMME TUE LA COUPE PROLONGÉE # 1 (FEB200885)

AMAZING SPIDER-MAN DE NICK SPENCER VOL. 7 TPB (JAN201056)

IMMORTAL HULK VOL 2 HC (NOV190959)

MARAUDERS VOL. 1 TPB (JAN201052)

MARVEL MONOGRAPH: L’ART DE FRANK CHO TPB (JAN201071)

MARVEL’S SPIDER-MAN POSTER BOOK TPB (JAN201064)

MILES MORALES SPIDER-MAN (NOUVELLE IMPRESSION) (DEC190974)

ÉPÉE SAUVAGE DE CONAN: LES ANNÉES D’ORIGINE MARVEL OMNIBUS VOL. 3 HC (NOV190954)

COLLECTION EPIC DE STAR WARS LEGENDS: LEGACY VOL. 3 (JAN201076)

Plus d’informations sur les autres sorties de bandes dessinées de Marvel seront partagées à une date ultérieure.