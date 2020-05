Ben Schwartz et Sam Rockwell se réunissent dans une nouvelle comédie – / Film

2020 restera une année horrible dans l’histoire mondiale, mais si nous mettons la pandémie de côté, le comédien / acteur / écrivain Ben Schwartz est en fait d’avoir une année assez solide en carrière – et ça s’est encore amélioré. Schwartz écrira le scénario d’une mystérieuse nouvelle comédie pour Disney’s Searchlight Pictures, qu’il produira également et jouera aux côtés d’un lauréat d’un Oscar Sam Rockwell.

Ben Schwartz et Sam Rockwell ont déjà joué dans le film indépendant de 2018 Iguane bleu, mais cela semble être un projet de plus haut niveau sous le nom Searchlight. Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle de la comédie sans titre, affirmant que Disney avait repris le terrain de Schwartz et l’avait engagé pour écrire le scénario du long métrage. Les détails sont rares – nous ne savons rien d’autre que le fait qu’il s’agit d’une comédie – mais l’appariement de ce duo est irrésistible, donc je suis tout à fait au courant de ce que cela se révèle, à vue invisible.

Rockwell a remporté un Oscar pour son travail dans Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri et est récemment apparu dans le candidat aux Oscars de l’année dernière Jojo Rabbit. Il a également joué dans Clint Eastwood Richard Jewell, et a prêté sa voix à un personnage de Trolls World Tour, une comédie animée qui, contre toute attente, pourrait finir par devenir l’un des films les plus importants de l’histoire d’Hollywood.

Quant à Schwartz, il le tue vraiment cette année. Il a exprimé le caractère du titre dans Paramount Sonic l’hérisson, a fait du travail vocal pour des émissions animées comme Bob’s Burgers et DuckTales, a repris son rôle de Jean-Ralphio dans le merveilleux Parcs et loisirs spécial réunion, est sur le point d’apparaître dans la distribution d’ensemble de Le bureau nouvelle série humoristique Netflix du créateur Greg Daniels Force spatiale aux côtés de Steve Carell et John Malkovich, et il sort de la version Netflix de Middleditch & Schwartz, sa comédie d’improvisation spéciale avec Thomas Middleditch qui est l’une des choses les plus drôles que Netflix ait jamais publiées. Le multi-trait d’union est un écrivain gagnant d’un Emmy qui a déjà vendu des scénarios à des studios, mais jusqu’à présent, aucun n’a été produit. Espérons que cela change et que ce projet devienne son premier crédit d’écriture de long métrage produit

Je vous laisse avec ce petit non-sens amusant de 2016 mettant en vedette les deux acteurs auxquels je pense tout le temps. C’est eux qui riffent sur la deuxième chanson de Lin-Manuel Miranda Hamilton, intitulé «Aaron Burr, monsieur».

