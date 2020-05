ComiXology UK baisse ses prix de 20% car la taxe de vente est supprimée

Hier, le gouvernement britannique a annoncé qu’il proposerait la suppression prévue de la taxe sur la lecture numérique. L’année dernière, après ce qui semblait être des années d’absorption des mouvements de taxes et de taux de change, ComiXology a augmenté ses prix au Royaume-Uni jusqu’à 70% et les prix européens ont augmenté pour correspondre.

Bleeding Cool a publié un article à ce sujet plus tôt dans la journée et a contacté ComiXology pour lui faire part de ses commentaires et lui demander quand ou s’ils répercuteraient l’économie d’impôt numérique sur les clients. Nous avons conseillé aux lecteurs numériques Bleeding Cool au Royaume-Uni et aux États-Unis de ne pas acheter quoi que ce soit jusqu’à ce que la question soit claire.

Ce que c’est maintenant. Auparavant, ComiXology facturait 1 £ à 1 $, malgré un taux de change ou 1 £ à 1,25 $ ou 1 à 80 pence. Mais c’est maintenant le prix que ComiXology facture.

Ainsi, les 99 premiers titres DC Digital étaient à 99 pence, mais sont maintenant à 79 pence. Alors que les bandes dessinées à 3,99 $ qui étaient à 3,99 £ sont maintenant à 3,19 £. C’est une baisse de 20% à tous les niveaux. Cependant, avant le changement de l’année dernière, une bande dessinée à 3,99 $ ne se vendait que 2,49 £. Le fait que le prix actuel ne soit pas inférieur est dû à ComiXology, qui tient toujours compte de l’effondrement de la valeur de la livre sterling, il y a quatre ans.

Un initié du gouvernement a déclaré à Bleeding Cool qu’ils étaient « absolument ravis qu’Amazon transmette cette économie directement aux consommateurs, à un moment où nous avons tous besoin de divertissement à domicile et où l’argent est serré pour tant de gens ».

Si vous vivez au Royaume-Uni et avez acheté des produits de lecture numérique aujourd’hui avant que les prix ne changent, vous pourrez peut-être obtenir un remboursement partiel si vous contactez ComiXology ou Amazon. Mais cela ne fonctionne que pour aujourd’hui, la taxe était applicable et en place pour les ventes numériques d’hier. Alors, cela signifie-t-il une augmentation des ventes de bandes dessinées numériques au Royaume-Uni cette semaine?