Fuite: OnePlus 9E pourrait être une chose, rejoindre OnePlus 9, OnePlus 9 Pro

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le OnePlus 9E devrait rejoindre le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro.

Il n’y a pas de mot sur ce que ce téléphone pourrait offrir.

Samsung a précédemment lancé un produit phare avec un surnom «E».

Nous nous attendons à ce que OnePlus propose les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au premier semestre 2021, qui devraient être alimentés par le processeur Snapdragon 875. Mais il semble qu’un autre téléphone de la série OnePlus 9 pourrait être en préparation.

Le pronostiqueur fréquent Max Jambor a affirmé que le fabricant travaillait sur un OnePlus 9E, bien que plus de détails concernant cet appareil ne soient pas disponibles.

Nous ne savons pas exactement où se situerait un OnePlus 9E dans la gamme phare, mais nous avons déjà vu des sociétés comme Samsung offrir le surnom «E» pour son Galaxy S10e.

Il va donc de soi que cela pourrait être un produit phare plus abordable que le OnePlus 9 standard, avec quelques réductions ici et là pour faire baisser le prix. Par exemple, le Galaxy S10e différait de ses camarades stables en emballant un écran de résolution inférieure, une batterie plus petite et une configuration à double caméra arrière plutôt qu’un triple tireur arrière.

Nous espérons également que le OnePlus 9E apparent suivra les traces du Galaxy S10e en étant un appareil plus petit. Après tout, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro contiennent respectivement de grands écrans de 6,55 pouces et 6,78 pouces. Une récente Autorité Android Une enquête a également révélé qu’une faible majorité de lecteurs sacrifierait la capacité de la batterie pour un téléphone plus petit, il semble donc qu’il existe un marché pour un design plus compact.

